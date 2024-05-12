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中國CPI連3月成長 通縮有望改善 但提振經濟挑戰仍大

記者陳湘瑾、陳宥菘／綜合報導
中國國家統計局11日發布，中國4月CPI年增0.3%，漲幅較上月增加0.2個百分點；4月PPI年減2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點。（路透）
中國國家統計局11日發布，中國4月CPI年增0.3%，漲幅較上月增加0.2個百分點；4月PPI年減2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點。（路透）

中國國家統計局11日公布，4月中國消費者物價指數（CPI）年增0.3%，優於市場預期年增0.2%，漲幅較上月略擴0.2個百分點。分析指出，中國經濟供需正趨平衡，消費和投資意願有所增強，通縮有望改善。

數據顯示，4月CPI連續第三個月維持正增長，顯示國內需求有所改善。4月生產者物價指數（PPI）則年減2.5%，雖差於市場預期的年減2.3%，但降幅亦比上月縮小0.3個百分點。

有分析指出，從CPI、PPI走勢看，中國經濟供需正趨平衡，企業信心修復的同時，消費和投資意願有所增強，鑑於終端消費需求逐步向中上游行業傳導，未來CPI、PPI均有望延續溫和復甦。

第一財經報導，興業銀行首席經濟學家魯政委分析稱，4月主要消費品價格整體穩定。生豬價格小幅反彈，鮮菜價格隨繼續季節性下降。汽油價格隨國際油價持續上行，整體來看CPI「繼續低位平穩運作」。

路透指出，這些備受關注的數據是在4月進口數據優於預期之後發布的，這表明過去幾個月的一系列政策支持措施可能正在提振消費者信心。報導還引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰分析稱，剔除食品和能源價格， 中國4月核心通膨率成長0.7%，高於3月的0.6%，數據表明需求回升，尤其是服務業。

香港文匯報引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，終端消費需求回暖並向上游行業傳導，帶動PPI降幅收窄，工業部門庫存改善、能源和原材料等價格走高也對PPI帶來一定支撐。鑒於目前工業品價格仍處收縮區間，行業復甦尚不夠平衡，後續政策應保持一定的支持力度，提升政策實施效率，促進有效需求復甦。

政策方面，華金證券首席宏觀及金融地產分析師秦泰指出，今年以來服務消費進入常態化穩定增勢，惟商品消費意願仍受房地產市場調整拖累。未來亟待通過耐用消費品「以舊換新」等財政擴張政策，提升居民消費信心和意願。

另據美國之音報導，中國4月份的消費者物價指數（CPI）連續三個月的上漲動能仍在持續，顯示國內需求回升。 不過當月的生產者物價指數（PPI）年減2.5%，比上個月下跌的2.8%雖略有緩和，但下行走勢也沒有明顯改變，北京當局提振經濟的挑戰仍然不小。

報導指出，中國政府為今年設立的經濟成長目標是5%左右，但許多經濟學家認為，如果北京當局不再推出新的政策支持，實現這一目標存在很大的挑戰。

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