小心「黑票代」 專家：別買超低價機票

示意圖。圖為廣州白雲機場出國的遊客。（中新社）

五一假期剛過，不少消費者購買低價機票時遭遇「機票騙局」，在代理商處以較低價格訂票後，到了登機口卻被告知查不到購票信息，最終賣家以關閉訂單、已退款為由迅速抽身，話題立刻登上微博 熱搜第一。

觀察者網報導，業內人士表示，這類情況往往是遇到了「黑票代」，他們不具備機票銷售代理資質，通常靠裡程積分或盜刷信用卡 兩種方式獲取所謂的「特價機票」，並且打著「比OTA價格低X折」之類的旗號招搖過市。

消費者一旦付款，可能遇上出票極慢、等票過程心驚膽戰；或是被商家PS過的虛假行程單蒙蔽、到出行前卻發現沒票；最壞的情況則是以個人轉帳的方式付完款後被拉黑，自己的個人信息還有可能被泄露倒賣。總之，不僅耽誤行程，還有上當受騙的風險。

該業內人士表示，此類超低價的機票隱藏著諸多安全隱患，建議乘客保持警惕。該業內人士建議消費者克服占小便宜的心理，黑票代通常以遠低於市場價為誘餌，引誘用戶上當。看到此類宣傳，應首先提高警惕。

有不少網友表示贊同專家說法，需要對「黑票代」保持警惕；但也有網友強調不能總要求消費者自己注意，呼籲對相關亂象加強監管。