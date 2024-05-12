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家長「有背景」 要西安科大老師改成績

中國新聞組╱綜合報導
學院教務員簽字手寫的學生成績修改說明（央廣網／受訪者供圖）
學院教務員簽字手寫的學生成績修改說明（央廣網／受訪者供圖）

近日，西安科技大學測繪科學與技術學院一名專職教師反映，今年1月，自己所帶課程的期末成績出來後，一名成績不合格的學生家長以「影響孩子前途」「造成汙點」為由，要求學生修改成績，並對老師進行語言上的威脅；該學院相關人員也多次提到，該家長「有背景」，要求老師修改成績。

央廣網報導，該任課老師秦風表示，今年1月6日，他提交了其教授的專業課程考試成績，兩天後，他接到一名陳同學家長的電話，該家長自稱是某研究院的研究員，因孩子是本碩連讀，成績不合格會影響其前途，要求為孩子修改成績。

在秦風提供的對話錄音中，該家長表示，「我把實際情況說清楚，你如果還不過的話，我肯定跑到學校去跟你鬧」「你在哪我就跟到哪兒」「我跟你們學校的某位老師有點關係」。秦風表示，過沒幾天又再次收到了學生家長的短信，質疑自己出題太難、閱卷隨意，說要去教育廳告他。

秦風說，「那幾天，我連續接到學院教務員和學院領導的電話、微信，要求為這位同學修改成績，還多次提到該學生家長是某研究院的院士團隊成員。」

令秦風想不到的是，在開學的第一天，有19名學生聯名到學校教務處反映說要複核成績，學院成立督導組複核，「複核結果是我出的題符合大綱要求，難易程度適中，閱卷也沒問題。」

據報導，按學校規定，考試成績不合格的學生，於3月28日補考。在本次補考中，上述陳同學的補考成績為合格。沒想到，4月26日，本次補考的閱卷老師告訴秦風，本次還有一位大四的學生王同學補考未通過，可能影響其本科畢業和讀研，「這次還是要求修改成績，學生還威脅要跳樓。我不是閱卷人，我複核了這名同學的成績，閱卷沒問題，成績沒問題。閱卷老師給我多少分我就登錄多少分。」

學生家長與老師的對話（央廣網／受訪者供圖）
學生家長與老師的對話（央廣網／受訪者供圖）
西安科技大學。(取材自微博)
西安科技大學。(取材自微博)
該學院成立督導組對全部試卷進行複核（央廣網／受訪者供圖）
該學院成立督導組對全部試卷進行複核（央廣網／受訪者供圖）

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