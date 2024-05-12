「真有父母不愛子」26歲女病逝 父母只要補償金拒赴葬禮

周燕玲在塞內加爾。(取材自微博)

廣西山村26歲女孩周燕玲三年前從法語專業畢業成為「非漂」，多次赴非洲打工，希望存到100萬元（人民幣，下同）到法國留學，改變命運；但就在將完成願望的前一年，周燕玲患瘧疾客死異鄉，她的父母拒絕赴非參加女兒葬禮，只要求雇主寄回女兒的手機、首飾等貴重物品，公司最後將周燕玲的骨灰撒進了剛果河，網友感嘆，「原來這世界上真有父母不愛孩子的」。

上游新聞報導，周燕玲來自廣西，外國語學院畢業，學法語專業，三年前，畢業後的周燕玲轉身投入「非漂」大軍，她是她們班唯一一個工作簽到非洲的女孩，她自小就知道只能靠自己，底下有個弟弟和妹妹。

前不久，周燕玲告訴朋友，說自己在非洲工作再一年就能存到100萬元，完成夢想去法國留學了，沒想到今年3月，瘧疾奪走了周燕玲的生命，周燕玲所在公司提出，希望周燕玲父母能來她生前的地方舉行葬禮，而且公司會安排家屬簽證 、機票和酒店，但她父母拒絕去非洲，只願領取補償金和貴重遺物，於是公司在家屬的授權下，將周艷玲的手機、首飾和銀行卡等貴重物品運送回國，將骨灰撒入了剛果河。

網友們看了紛紛表示，「原來這世界上真有父母不愛孩子的」「不參加女兒葬禮，女兒奮鬥一生的積蓄和賠償金倒是照單全收，祝願她下輩子別遇到這種吃人的家庭和父母了吧」「公司都安排了簽證機票啥的都不過去帶她回家，絕了」。

據報導，大學時期的節假日，周燕玲幾乎從不回家，永遠獨自「留守」宿舍。她也很少給家裡打電話，電話響起後說不了幾句，就會吵起來。周燕玲向朋友提過，大學階段，父母知道她在外兼職後，經常要求她給弟弟買各種東西，弟弟去年向她發微信 說想要一部手機，價格900多元，她拒絕，並將對方斥責一頓。