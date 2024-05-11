厭倦酒桌文化 中國90後婚禮流行「奶茶敬酒」

葛女士和丈夫一起舉起奶茶向婚禮來賓「敬酒」。(取材自北京青年報)

華人 傳統婚禮上，新娘與新郎舉杯向賓客敬酒，這本是司空見慣的事情。但近年中國不少90後新人會選擇在結婚典禮上舉起一大杯奶茶而非一杯酒，來向賓客致謝。

去年11月，王女士舉辦了婚禮，儀式中夫妻兩人分別舉著兩個2000毫升的高腳杯，向到場賓客們「敬酒」。與傳統婚禮不同的是，王女士的高腳杯中裝的是不少年輕人喜愛的奶茶。

王女士說，其實按照他們當地的習俗，婚禮上新郎、新娘敬酒都應該喝白酒，但她身邊包括伴郎、伴娘在內的年輕人都不愛喝酒，「與其在杯子裡倒上白開水冒充白酒，還不如用我們愛喝的奶茶來代替」。此外王女士還提到，相比白酒，奶茶便宜得多，能夠節約婚禮的成本。

王女士表示，她的丈夫酒精過敏，她自己也很不喜歡所謂的「酒桌文化」。

王女士說，此前她在社交媒體上發現，有年輕人會在婚禮上用奶茶代替酒來「敬酒」，便也將這個辦法用到了自己的婚禮上。她的婚禮中，新郎新娘兩人全程滴酒未沾，甚至有賓客勸「乾杯」時，王女士還可以舉起2000毫升的高腳杯，以杯子太大無法一口氣喝光為由婉拒。

王女士說，雙方的父母支持了自己的選擇。不過家裡一些長輩會覺得奶茶太甜不健康，因此除了年輕朋友的兩桌，其他人就坐的餐桌上還是會擺上傳統的酒水飲料。

還有一些年輕人選擇用奶茶「敬酒」的原因是希望在婚禮中更加輕鬆。

耿先生和妻子同為95後，兩人偶爾會在家小酌。耿先生說，他和妻子結婚時就全程沒有喝酒，「敬酒」環節全程用奶茶代替。

「我認為婚禮氛圍應該是比較放鬆隨意的，不用特地去喝酒、敬酒。」耿先生說，他希望賓客們都能按照自己的喜好，想喝什麼就喝什麼。父母也都認可了他們的想法，同意他們在婚禮上用奶茶「敬酒」。

耿先生表示，婚禮當天會來近千名賓客，為此他提前一個月就聯繫了奶茶店準備。他在婚宴上安排了一張奶茶桌，擺上了200多杯奶茶、水果茶和100杯咖啡 ，供賓客們自行拿取。考慮到婚禮傳統，他在每桌上也擺了果汁、啤酒、紅酒。

今年24歲的葛女士說，她結婚當天，親友們給夫妻倆分別準備了一個高80厘米的高腳杯，每個高腳杯裡倒了8杯珍珠奶茶，供夫妻倆向賓客們敬酒。

她表示，家裡的親友和長輩看到她舉著這麼大的奶茶杯來敬酒，都感到很意外，有的長輩笑稱：「現在年輕人真會玩。」

葛女士稱，用這麼大杯的奶茶「敬酒」，除了省事方便，還有一個讓她意外的好處，「婚禮照片顯得我臉小」。

四川一高校的社會學教授表示，從歷史來看，酒桌文化最開始是為了活躍宴會的氣氛而誕生的，但在發展過程中，這種文化出現了一定程度的曲解，尤其是出現了「不喝就是不給面子」、「敬酒不吃吃罰酒」的觀念。這使得原本為了快樂而誕生的習俗增添了一些無奈和強迫。

「如今的一些年輕人，不希望被人強迫去做不喜歡的事情，比如被強迫喝酒。」專家表示，有的人愛喝酒，有的人不愛喝酒，這是非常正常的現象，因此一些不愛喝酒的年輕人將奶茶用於婚禮「敬酒」，實際上是將選擇權還給自己，讓自己而非習俗成為婚禮的主人。這也是一種社會觀念的進步。