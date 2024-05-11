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魯男救落水者犧牲 妻獲百萬全給公婆 獲救方稱願代盡孝

中國新聞組／北京12日電
王龍妻子看著手機裡的丈夫的照片。(取材自新民周刊)
王龍妻子看著手機裡的丈夫的照片。(取材自新民周刊)

來自山東青島的36歲男子王龍日前在淄博旅遊期間遇到一對不慎落水的母子，於是奮不顧身跳進河中。雖成功救人，自己卻體力不支沉入水中喪命。事後，當局追授「見義勇為模範」，並向其親屬發放慰問金100萬（人民幣，下同，約13.84萬美元）等。其妻表示這筆錢將全給老人，讓老人有個保障。獲救方也表示將替王龍盡孝，代為照顧其父母。這起事件感動無數人，話題閱讀量近億次。

極目新聞報導，王龍日前與家人前往淄博市遊玩，在博山區池上鎮西池休閑山莊北側一處河邊，勇救一對落水母子，在將兩人托舉上岸後，因體力不支沉入河中不幸遇難。

事發後，淄博市、博山區相關部門追授王龍市級「見義勇為模範」、區級「見義勇為先進分子」榮譽稱號。寧陽縣委、縣政府也決定，追授王龍「新時代寧陽楷模」榮譽稱號，向王龍親屬發放慰問金100萬，縣委、縣政府安排將王龍4歲的兒子撫養到18周歲，並妥當照顧王龍父母。

山東寧陽36歲的王龍，五一期間旅遊途中勇救落水母子因而犧牲。(取材自微博)
山東寧陽36歲的王龍，五一期間旅遊途中勇救落水母子因而犧牲。(取材自微博)

據王龍的姑父介紹，被救孩子的父母這幾天一直在賓館裡陪同王龍的父親和母親，並且一再表示，願意把王龍的父母當成自己的父母來照顧，替王龍盡一份孝心。王龍的父母表示：「你好好活著，王龍就沒白死。」

據介紹，王龍是家裡的頂梁柱，其父母年紀大了，不能幹重活，尤其是母親，需要長期吃藥，一個月4000元的醫藥費，還有兒子的學費，一家的生活費，從前都是靠夫妻兩人做小生意，王龍晚上跑滴滴、打零工勉強維持的。

王龍妻子（中）送別丈夫。（視頻截圖）
王龍妻子（中）送別丈夫。（視頻截圖）

「感謝政府幫了這麼大的忙，因為現在孩子還小，我希望不管怎麼樣，就把這些慰問金都給到老人，讓老人有個依靠有個有保障。」王龍的妻子哭著說道。

對此，有網友表示「英雄的背後有個好妻子」、「希望他們一家人以後可以互相扶持著好好過下去」，但也有人替其妻著想稱，「希望政府幫王龍的妻子安排個工作 」、 「至少把孩子那份留著呀」。

寧陽縣在寧陽烈士陵園紀念廣場舉行「新時代寧陽楷模」王龍安葬儀式。（取材自新京報）
寧陽縣在寧陽烈士陵園紀念廣場舉行「新時代寧陽楷模」王龍安葬儀式。（取材自新京報）

新京報報導，據「寧陽發布」消息，寧陽縣在寧陽烈士陵園紀念廣場9日舉行「新時代寧陽楷模」王龍安葬儀式。寧陽縣委書記王立軍代表縣委、縣政府向王龍的英勇犧牲表示沉痛哀悼。他說，王龍用自己年輕而寶貴的生命，換來了他人的平安，彰顯了人間大愛，他的壯舉感天動地、可歌可泣。

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