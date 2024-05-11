M9未交車就待修 問界竟稱「不算故障」拒退車

華為大型SUV問界M9延遲半年才交車。（取材自澎湃新聞）

河北趙先生去年預付1萬（人民幣，下同）意向金盲訂了一輛華為大型SUV 問界M9，但問界不僅延遲半年才交車，支付全款提車現場還發現後座調節電鍵沒反應，技術人員稱要拆卸車體才能維修，趙先生不滿提了一輛「故障車」要求退車，問界卻稱這「不算是嚴格意義上的故障」拒退。

澎湃新聞報導，趙先生投訴，他去年10月預付5000元意向金，盲訂一輛大型SUV問界M9。同年12月26日，也就是問界M9上市當天，他在銷售人員的建議下，將訂單轉為大定訂單。趙先生說，意向金和定金一共支付1萬，預定了一輛問界M9增程。

趙先生稱，一直推到今年5月7日，他接到銷售人員通知「明天可以提車了。」當天，他和家人一同來到鴻蒙智行授權用戶中心·石家莊國際汽車貿易園提車。

但趙先生和家人去驗車時，發現後座的調節電鍵沒有反應。經過現場工作人員一番檢查也沒有恢復正常，「他們工作人員說要等待廠家維修，不能提車」。趙先生表示，這種情況太糟心了，車子還未出交付中心，就直接去了維修中心，希望可以退車退款。