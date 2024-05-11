網約車客服要求司機背客到20樓 網酸：背我上珠峰

網約平台客服要司機把乘客背上20樓的言論，引發熱議。（取材自讀特新聞）

近日，一段網約車 司機與平台客服的對話引發關注。網約車司機問「如果乘客下單的終點是20樓，我也要把乘客背到20樓嗎？」沒想到客服竟回答「是」。看到客服如此「雷人」回覆，不少網友表示吃驚，更有網友調侃，「能不能讓司機把自己背上泰山」、「司機可以把自己背到珠穆朗瑪峰去嗎」。

大風新聞報導，一名網約車司機在網上發布他與平台客服一段對話，平台客服稱乘客下單的目的地在20樓，請司機務必要到達20樓。司機回應，「我也要把乘客背上去，是不是？」客服說「是」，司機又再問一次「你確定？」沒想到客服還是回「我確定」。

之後經過多次來回，司機又再問一次「等於說乘客只要下單的具體位置是在樓上或者床上，我也要把他背上床，是不是？」客服仍回答「只要定位的目的地到達之後，司機師傅才算正常完成訂單」。

示意圖，與新聞無關。（取材自新黃河）

對此，有網友說，平台客服應該是機器人客服。還有人說「背人上樓不是司機的工作。平台不能一味地維護顧客無理的要求，而侵犯了司機合法的利益」。

新黃河報導，有網友稱涉事的網約車平台是中交出行。中交出行平台一位客服人員稱，平台很重視此事，「問題核實後，會對當事客服作出處罰。」