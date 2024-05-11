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農民工16年變遷 大學生占比翻倍 留鄉工作成主流

中國新聞組╱綜合報導
中國農民工結構改變，大學生占比翻倍。圖為貴州當局曾以「貴州青年創業號」專列接農民工返鄉，並號召他們創業就業。(新華社資料照片)
中國農民工結構改變，大學生占比翻倍。圖為貴州當局曾以「貴州青年創業號」專列接農民工返鄉，並號召他們創業就業。(新華社資料照片)

隨著大環境的變遷等因素，近3億的中國農民工群體有了新的畫像。受到房地產開發項目減少、准入條件難度增加等因素，有超過1500萬名農民工從建築業離開；農民工學歷則在提高，相較十年前，擁有大專及以上學歷的農民工翻倍成長，以往離鄉背井工作的形態也在改變，如今農民工留鄉工作成主流。

澎湃新聞報導，近日，國家統計局公布了2023年的「農民工監測調查報告」（以下簡稱報告），報告指出，過去16年裡，農民工總數雖然仍在增加，但增長速度早已減緩，且跨省流動的比例持續下降。與此同時，大齡農民工成主體、高學歷者有所增多，引人關注的是，在建築業的農民工越來越少了。

在農民工就業比例最高的六大行業中，屬於第二產業的製造業和建築業的從業者人數持續下降，而批發和零售業、住宿餐飲業、交通運輸倉儲和郵政業等第三產業的占比在提高。 

儘管在農民工從事的各大行業中，建築行業的月均收入在過往十年裡都名列榜首，但相較於2014年有22.3%農民工從事建築業，到2023年已經降至15.4%，合計超過1500萬人從這個行業離開。這種局面與過去一年房地產開發項目減少有關；其次，越來越多農民工隨著年齡增加，進入建築業的難度也增加。

據報導，新生代農民工也正在打破人們以往的「文化程度低、技能培訓少、多從事製造業或建築業」的群體印象，相比上一代人，如今的農民工文化程度已有明顯提升。2023年，有15.8%的農民工擁有大專及以上學歷，十年前僅為7.3%。

「農民日報」認為，新生代農民工就業選擇不只看掙錢多少，更要看性價比，工作時間更靈活、更自由的新就業形態更有吸引力。在2008年，超半數的農民為了謀生需要背井離鄉，而最新的統計數據顯示，農民工省內流動的比例已增長至61.8%，只有不到四成的人選擇跨省去工作，農民工留鄉工作成主流。

老齡化也是影響農民工出遠門的一個因素，報告顯示，截至2023年年末，全國農民工平均年齡為43.1歲，其中超過三成農民工年齡達到50歲。

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