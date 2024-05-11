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上海買房 多對農民夫妻成「百萬負翁」

中國新聞組╱綜合報導
以寧某為首的犯罪團夥，2019年到2022年間招募了大量經濟狀況不佳但信用狀況良好的「白戶」到上海買房，騙取多家銀行房貸和信用卡等超過6000萬元。(解放日報示意圖)
以寧某為首的犯罪團夥，2019年到2022年間招募了大量經濟狀況不佳但信用狀況良好的「白戶」到上海買房，騙取多家銀行房貸和信用卡等超過6000萬元。(解放日報示意圖)

近年詐騙手法層出不窮，以寧某為首的犯罪團夥，2019年到2022年間招募了大量經濟狀況不佳但信用狀況良好的「白戶」到上海買房，騙取多家銀行房貸和信用卡等超過6000萬元，全案正在調查中。

上觀新聞報導，在吉林老家種了一輩子地的張力，和妻子第一次到上海竟是為在青浦區買房，然而房子細節妻一概不問就簽字，張力名下就有了青浦郊區一套200餘平方米、市場價200多萬元的房子，以及300餘萬元的貸款，成了名副其實的「百萬負翁」。還有20餘對夫妻也在青浦區買了房產，除大多家境困難外，他們還有一個共同點：信用狀況良好，也就是所謂的「徵信白戶」。

在上海負責操辦買房事宜的，是他們的老鄉中介寧某，他通過多種渠道，招攬外地急需用錢、信用狀況良好的「白戶」到上海購房，同時，寧某虛增待售房屋實際價格，騙取銀行高額放貸，借機獲利。

然而，張力夫妻根本負擔不起每個月1萬多元的房貸，到上海走一趟圖的其實不是房子，而是介紹人郭某承諾的3至5萬元「好處費」。

據報導，上海市青浦區人民檢察院檢察官助理張華雯解釋了寧某的犯罪手法，「比如，有一套房東掛牌價223萬元的房子，寧某想辦法把評估價做到522萬，然後從銀行貸走了339萬，扣掉給房東的錢，116萬元差價就是寧某等人的違法所得。」

但是，當房地產市場趨於平穩，200多萬的房子無法漲價到300多萬時，寧某的騙局就再也維持不下去了。

近年來，利用白戶騙取貸款的犯罪行為，在上海就發生過騙取車貸、信用卡等案件，而在寧某等人騙取房貸案件中，為把白戶價值徹底榨乾，他們也會帶白戶去辦理幾張信用卡後套現，因此有些白戶除房貸，還欠下幾十萬元信用卡帳單。

信用卡 貸款 房東

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