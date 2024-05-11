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中國再開放太原、哈爾濱等8城市居民 赴港澳自由行

記者陳宥菘／即時報導
中國國家移民管理局宣布，自5月27日起再增加山西省太原市等8個中國城市的居民可以赴港澳自由行。（中通社）
中國國家移民管理局宣布，自5月27日起再增加山西省太原市等8個中國城市的居民可以赴港澳自由行。（中通社）

中國國家移民管理局宣布，經國務院批准，將自5月27日起再增加山西省太原市等8個中國城市的居民可以赴港澳自由行。

根據中國國家移民管理局網站消息，5月27日起，將為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市符合條件人員，簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

中國國家移民管理局表示，即日起，上述8個城市戶籍居民以及居住證持有人可以向當地公安機關出入境管理人工窗口，或設在人工窗口的智能簽注設備提交申請辦理。

「中國居民赴港澳個人遊」自2003年7月28日起實施，經多次擴大適用人群，中國目前有51個城市的居民，可以透過「個人旅遊簽注」，也就是自由行的方式到香港澳門旅遊。名單上一次更新是在今年3月6日，增加了西安市與青島市。

不過，持證者每次最多僅能停留7天。其中，赴香港分為3個月一次簽注、3個月二次簽注、1年一次簽注、1年二次簽注；赴澳門分為3個月一次簽注、1年一次簽注。

2009年，中國方面曾經對深圳居民推出所謂的「一簽多行」，容許深圳居民在獲得簽注後，一年內可以無限制地出入香港。2015年之後，改為「一周一行」，持有簽注者，每周只可赴港一次。澳門則未實施過類似香港的「一簽多行」政策。

根據港府統計，去年中國居民占訪港旅客高達78.7%，對香港觀光旅遊業有相當貢獻。

香港 澳門 移民

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