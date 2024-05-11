「禁止蕉綠」 中國年輕人辦公室種香蕉成流行

中國年輕人近期流行在辦公室種香蕉。（取材自瀟湘晨報）

中國社群平台近期颳起一股新潮流——在辦公室種水培香蕉。因綠色香蕉「蕉綠」音同「焦慮」，成功代言年輕人在職場上的心境，一躍成為辦公桌上的新單品。

據瀟湘晨報報導，有商家將廣西、福建等地盛產的小米 蕉、蘋果蕉分段砍下，妝點成綠色植物進行售賣。

實際查詢中國電商 平台，商家販售的水培香蕉一串約有三至五爪，通常還會掛上一張寫有「禁止蕉綠」的卡片。

水培香蕉容易養活，只需要將其放在裝滿水的花瓶裡，靜候約一周的時間，香蕉就會成熟，不止能觀賞，還能「飽腹」。有網友說：「蕉綠的時候是水培，蕉黃的時候是水果。」

報導指出，目前水培香蕉在電商平台持續熱銷，近一個月內，銷量較高的多個商品頁面均顯示有超過1萬人購買，突破五、六千銷售量的也不在少數。

有網友表示，自己是被「禁止蕉綠」的標籤吸引，因為上班難免會覺得焦慮，於是買一串試著養養看；也有網友藉此做「香蕉社交」，其他同事提前預訂熟成香蕉，或是把水培香蕉當許願樹，將願望寫在由綠轉黃的香蕉皮上。

香蕉發送完，網友拍下拔光香蕉的枝幹發到網路上，寫下「再也沒有焦綠！」