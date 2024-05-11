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中國五一假期後調休 有人連上12天班：很窒息

中國新聞組／北京11日電
中國排定今年五一勞動節連放5天，但真正放假只有1天，其中有2天是調休。假期後，有人連上十二天班，引發抱怨。(新華社)
中國排定今年五一勞動節連放5天，但真正放假只有1天，其中有2天是調休。假期後，有人連上十二天班，引發抱怨。(新華社)

中國日前連續在清明和五一假期實行調休的做法已引來廣泛不滿。由於5月11日（星期六）需要上班，不少在當天本應休假的每周單休人士不得不從5月6日到17日連續上12天班。

自由亞洲電台報導，根據中國國務院辦公廳發布的今年調休放假安排，在5月1日至5日的調休放假結束後，5月11日星期六這天需要上班。由於有不少中國公司實行周六一天單休，或在5月12日星期日這天需要加班，因此有不少民眾要從5月6日星期一這天一直工作到5月17日星期五，也就是連續工作12天。

據中國勞動法第38條的規定，「用人單位應當保證勞動者每周至少休息一日」。連續工作12日已經嚴重超出了一周的長度。在深圳工作多年的陳小姐說，其實很多人甚至不太清楚相關規定，「我覺得在中國這種地方，你就算查了勞動法也沒有用的。人力資源部會用各種理由去搪塞你，讓你要麼離職，要麼不幹。」

在5月10日，中國社交軟件微博上一度出現了一條名為「周五嘻嘻周六調休不嘻嘻」的熱搜話題，有網友稱自己周日還要值班，因此要連上12天班。但在這條熱搜話題出現後不久，微博就表示「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」。但大批網友仍在微博上表示自己要連上12天班，紛紛表示「真心有點累了」、「想想要連上12天班就很窒息」。還有人諷刺說：「我天好充實，連上12天班。」

微博 國務院

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