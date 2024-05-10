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不只川渝 東莞也爆更換燃氣表費用大增 嚇到用戶

中國新聞組／廣州10日電
東莞新奧燃氣的物聯網表。（取材自南方都市報）
東莞新奧燃氣的物聯網表。（取材自南方都市報）

繼川渝居民換燃氣表後費用暴增風波後，東莞多位市民近日在東莞陽光問政平台上針對燃氣公司強制更換燃氣表、要求加裝自閉閥以及更換新燃氣表後燃氣費用陡增的情況提出質疑，投訴對象大多針對為小區提供管道燃氣的東莞新奧燃氣。

南方都市報報導，有今年1月更換新物聯網表的住戶稱，現用氣量是換表前的兩倍多，也有住戶稱，去年5月燃氣費為62元（人民幣，下同，約8.58美元），今年4月燃氣費到90元，漲幅明顯。東莞高埗鎮新世紀頤龍灣有業主反映，其2023年5月至年底的每月費用在約27至49元不等，2024年頭三個月的費用為約75、90、80元。懷疑新奧燃氣公司的新物聯網表存在貓膩。

東莞新奧燃氣在問政平台上答覆，其一般會與投訴業主取得溝通，並表示可對燃氣表進行複檢或更換。不過，業主的疑慮並未就此打消。

據悉，投訴市民所指的舊表為IC卡表，新表即是物聯網表。

居住在南城江南第一城小區的王小姐表示，她家於2013年7月入住，常住人口就三人，孩子剛上初一，周末才回家住兩天。以新燃氣表的數據來分析，現用氣量是之前的兩倍多。同住江南第一城的戴先生稱，在人數不變、生活習慣不變的情況下，每年的燃氣費相比之前舊式卡表增加了400元左右。

該小區從近幾年開始陸續換表，有超過五戶業主反映換表後費用上漲。業主李先生表示，因聽聞鄰居反映換表後讀數增加，使得他遲遲未敢換表。

莞城花城廣場小區季女士回憶，2022年新奧燃氣的工作人員上門更換新的燃氣表，換表也沒有收費，如今發現燃氣愈來愈不耐用，充值頻率高很多。

東莞陽光問政網上，今年來多則投訴更換新表後費用異常。（取材自南方都市報）
東莞陽光問政網上，今年來多則投訴更換新表後費用異常。（取材自南方都市報）

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