在動物身上找到共情 南京年輕人瘋zoo walk

南京動物園裡的白面僧面猴「杜杜」，吸引許多年輕人拍照。 (取材自潮新聞)

在中國南京，有一群年輕人排隊三小時，只為看一隻猴子；曾經的動物園 是家長們的遛娃勝地，如今的動物園裡全是大學生。和小時候的走馬觀花不同，如今的年輕人更看重沉浸式、樂園式的遊玩體驗，稱之為「zoo walk」。

潮新聞報導，這股「zoo walk」的風潮因何而起？對許多年輕人來說，首先是為了追逐新鮮感。「醜萌醜萌的，莫名戳中我的審美。」在南京市紅山森林動物園裡，遊客薛晶在岡瓦納區見到了心心念念的頂流「杜杜」，一隻白面僧面猴，不斷蜂擁而來的年輕人高舉手機、相機，隨時等待抓拍。

有年輕人說，「zoo walk」像一劑良藥，用自然風情，治好了自己的「自然缺失症」。據統計，2023年，紅山森林動物園的遊客中，20至30歲的年輕人占近六成。

不久前，因一場暴雨 ，廣州長隆野生動物園大量長頸鹿、斑馬狂奔去避雨，壯觀場景像一場動物大遷徙。有年輕網友評價，去動物園趕上一次這場面，省去肯亞好幾萬，實惠又能炫。

「zoo walk」的火熱，並非偶然。動物園本就自帶「老少通吃」的屬性，而和工作、生活奮鬥得身心俱疲的人們，也更嚮往自然和自由。有網友表示：在這裡，連看老虎打個哈欠，似乎都讓人如沐春風；其次，是交通更便利。

在紅山森林動物園副園長白亞麗看來，在野生動物身上，人們代入了自己的情緒，有人看到老虎「大山」頭枕樹幹，瞇著眼睛躺在水裡小憩，感嘆這松弛感真是絕絕子；有人在睡覺的考拉跟前久久駐足，羨慕牠無憂無慮的生活，這些共情都吸引更多人前來「打卡」。