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中學者：月入8萬不如8000快樂 年輕人： 請讓我不快樂

記者陳湘瑾╱綜合報導
中國學者廉思告訴年輕人，月入人民幣8萬還不如月入8000的人快樂。(取材自界面新聞)
中國學者廉思告訴年輕人，月入人民幣8萬還不如月入8000的人快樂。(取材自界面新聞)

長期研究中國青年群體的中共中央團校副校長廉思，日前在演講中告訴年輕人，要得到快樂不能只思考個人發展，而是要透過工作與更大意義、與國家發展連結，即使你一個月掙8萬(人民幣，下同，約1.1萬美元)，哪怕一個月掙80萬也會倦怠，一個月掙8000卻很有幹勁。這番「月入8萬還不如月入8000的人快樂」論點，在網上引起討論，不少人高喊：「請讓我不快樂吧！」

44歲、擁有中國人民大學法學博士學位的廉思，日前在一場演講中表示，當中國進入小康社會後，物質財富不再是衡量人生價值的唯一標準。如果把國家比喻成一個發展中的企業，「70後」、「80後」入職時，正好趕上企業迅速擴張期，位子多，努力一下就能幹到中層；等「90後」、「00後」進入到企業，企業增速變慢，位置相應減少，讓年輕人感受到無論如何努力都無法改變命運。

面對這種情境是否還需要努力？廉思舉例說，曾有一名年輕工程師告訴他，「我每個月掙8萬多，大學同學在航空科技一個月掙8000塊錢，我倆工作內容差不多，我在民營企業掙得比他多，但感覺自己只是在給資本家打工。」

對此，廉思的解釋是，如果工作只是為了改變個人命運、實現階層躍升，遲早有一天會倦怠，「為什麼他的同學一個月掙8000卻很有幹勁？因為他的工作和更大的意義連接起來了，和國家的發展聯繫起來了。」

面對廉思這番論點，網友紛紛吐槽說「月入8萬的不快樂就由我來承受吧，讓月入8萬的人去體驗月入8000的快樂去」、「有本事你就讓我月入8萬，看看我快不快樂」、「知足的話，人現在還在樹上」、「想體驗下月入8萬元的不快樂」

還有人說，「月入8萬開不開心我不知道，但我知道的是很多人連月入8000都沒有，坐標深圳」、「你是怎麼知道，月入8000比8萬快樂？」、「你把你的8萬分我1萬，你快樂我也快樂」。

中共

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