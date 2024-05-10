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半歲失聰靠讀唇語考上清華博士 「感動中國」的她結婚了

中國新聞組／北京10日電
江夢南結婚了。（取材自大象新聞）
江夢南結婚了。（取材自大象新聞）

獲選「2021感動中國年度人物」的江夢南結婚了。今年30歲的江夢南，半歲後便失聰，儘管學一個字要唸上萬遍，憑藉著父母教她的發音、唇語和自己的努力，她仍克服各種困難，進入清華大學攻讀博士，一路逆襲的故事，激勵了無數人心。

據大象新聞報導，江夢南出生於郴州宜章縣莽山瑤族鄉永安村，父母都是莽山民族學校的老師。尚在襁褓的江夢南，因耳毒性藥物導致極重度神經性耳聾，半歲後便生活在無聲的世界裡。

為了讓女兒更好地融入社會，江夢南的父母毅然放棄教女兒學習手語，而是讓女兒學習發音和唇語。從字、詞到日常用語，她對著鏡子學口型、摸著父母喉嚨學發音，通過讀唇語學會了「聽」和「說」。

在學校，江夢南一直以普通人的標準要求自己，但對她來說，上課「聽講」不是一件容易的事，因為無法一直看到老師的嘴型，更多時候只能通過看板書和課後自學來跟上進度。盡管如此，聰明、好強的江夢南憑藉不服輸的勁頭，在小學四年級之後，自學完五年級的課程，直接跳級升入六年級。

江夢南代表湖南入選2021感動中國年度人物。（取材自大象新聞）
江夢南代表湖南入選2021感動中國年度人物。（取材自大象新聞）

小學畢業後，江夢南以全市第二名的成績考入郴州市六中。住校的江夢南，因為聽不到鬧鈴的聲音，每晚會把手機攥在手裡，靠手機的震動喚醒自己。刻苦的她，成績在班裡名列前茅，2011年高考以615分考入吉林大學。江夢南一直有一個治病救人、祛除病痛的「英雄夢」，最終她選擇了吉林大學的藥學專業。

在大學英語四、六級考試中，江夢南無法聽見播放的錄音，只得捨棄聽力部分，在少了占總分數35%比重的聽力分數情況下，她仍順利通過了考試。2015年，她又考上吉林大學藥學碩士研究生，教授為她選擇了計算機輔助藥物設計研究方向。2018年，她考入清華大學生命科學學院，開啟博士研究生的學習與生活。

江夢南與父母合影物。（取材自大象新聞）
江夢南與父母合影物。（取材自大象新聞）

大學期間，江夢南回到郴州家鄉時，總會到特殊教育學校做義工，探望視力、聽力、智力存在障礙的孩子。「我從小的目標就是能夠成為一名救死扶傷的醫師，希望能夠為其他人祛除病痛。」江夢南說，她希望「不管是健全人還是殘障人士，大家都能平等的生活。」後來經推薦，江夢南代表湖南入選2021感動中國年度人物。

的湖南妹子江夢南近日結婚。視頻中，江夢南身穿一席潔白的婚紗，洋溢著幸福地笑容，與丈夫手挽手一起向賓客致意。對此，網友們紛紛送上祝福。

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