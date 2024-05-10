我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選風險 高盛：若贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增

洪金寶「功夫」鬧翻周星馳20年 首受訪強硬4字回擊

酒後吃止痛藥陷入昏迷 網紅「俄羅斯娜娜」搶救38天仍不治

世界新聞網／輯
來自俄羅斯、定居中國的網紅「俄羅斯娜娜」因酒後服用止痛藥，昏迷38天後仍不幸離世。(擷取自 抖音@王濤和娜娜)
來自俄羅斯、定居中國的網紅「俄羅斯娜娜」因酒後服用止痛藥，昏迷38天後仍不幸離世。(擷取自 抖音@王濤和娜娜)

31歲的網紅「俄羅斯娜娜」先前在酒後服用止痛藥後陷入昏迷，她的丈夫王濤6日表示，娜娜於5日過世。

太陽報（The Sun）報導，娜娜來自俄羅斯，去年搬到中國貴州念書，她在當地認識刺青師傅王濤，兩人墜入愛河並於去年3月領證，娜娜也因此決定定居中國。

兩人的愛情故事迅速在網路上傳開，娜娜因此成為網紅，在抖音上有超過6萬位追蹤者

中國媒體報導，王濤和娜娜3月27日下午和朋友聚會小酌，娜娜當天傍晚開始覺得不舒服，覺得自己宿醉，她吃了從俄羅斯帶來的止痛藥後小睡了一下，但隨後被發現失去意識送醫急救。

娜娜持續昏迷並在醫院接受治療，王濤在網路上分享兩人的愛情故事，希望網友幫他們「集氣」祝福娜娜早日康復，但娜娜仍於昏迷38天後不治。

王濤在社群媒體上沉痛地宣布娜娜的死訊，他發布自己親吻娜娜額頭的影片，表示娜娜永遠離開大家。

目前不清楚相關單位是否已介入調查娜娜的死因，以及她吃的止痛藥是什麼藥。

報導指出，一些止痛藥雖然很有效，但也可能有風險，例如濫用、藥物成癮等，需要在醫師的指導下服用。

台灣財團法人藥害救濟基金會過去就曾警示，很多人會在酒後吃止痛藥或止吐藥等藥物來緩解喝酒後不適的症狀，或是在睡前喝酒搭配安眠藥來加強助眠效果，但那些都是很危險的用藥行為，因為酒精可能會和那些藥品發生交互作用，嚴重時可能致命。

提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

俄羅斯 社群媒體 抖音

上一則

中再派軍艦訪柬埔寨 路透：加劇美方對雲壤基地的擔憂

延伸閱讀

小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷

小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」

女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」
英女罹嚴重胃病八年來「沒吃過食物」 靠心臟插管維生

英女罹嚴重胃病八年來「沒吃過食物」 靠心臟插管維生

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品