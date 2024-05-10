酒後吃止痛藥陷入昏迷 網紅「俄羅斯娜娜」搶救38天仍不治

來自俄羅斯、定居中國的網紅「俄羅斯娜娜」因酒後服用止痛藥，昏迷38天後仍不幸離世。(擷取自 抖音@王濤和娜娜)

31歲的網紅「俄羅斯 娜娜」先前在酒後服用止痛藥後陷入昏迷，她的丈夫王濤6日表示，娜娜於5日過世。

太陽報（The Sun）報導，娜娜來自俄羅斯，去年搬到中國貴州念書，她在當地認識刺青師傅王濤，兩人墜入愛河並於去年3月領證，娜娜也因此決定定居中國。

兩人的愛情故事迅速在網路上傳開，娜娜因此成為網紅，在抖音 上有超過6萬位追蹤者。

中國媒體報導，王濤和娜娜3月27日下午和朋友聚會小酌，娜娜當天傍晚開始覺得不舒服，覺得自己宿醉，她吃了從俄羅斯帶來的止痛藥後小睡了一下，但隨後被發現失去意識送醫急救。

娜娜持續昏迷並在醫院接受治療，王濤在網路上分享兩人的愛情故事，希望網友幫他們「集氣」祝福娜娜早日康復，但娜娜仍於昏迷38天後不治。

王濤在社群媒體 上沉痛地宣布娜娜的死訊，他發布自己親吻娜娜額頭的影片，表示娜娜永遠離開大家。

目前不清楚相關單位是否已介入調查娜娜的死因，以及她吃的止痛藥是什麼藥。

報導指出，一些止痛藥雖然很有效，但也可能有風險，例如濫用、藥物成癮等，需要在醫師的指導下服用。

台灣財團法人藥害救濟基金會過去就曾警示，很多人會在酒後吃止痛藥或止吐藥等藥物來緩解喝酒後不適的症狀，或是在睡前喝酒搭配安眠藥來加強助眠效果，但那些都是很危險的用藥行為，因為酒精可能會和那些藥品發生交互作用，嚴重時可能致命。

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