杭州、西安解除限購令 救房市「絕望之舉」? 網哀：還是買不起

西安居民家庭購買市內新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。圖為西安北郊屋苑。(中新社)

中國兩大城市杭州和西安昨宣布全面解除全市購買住房限制措施。外媒引述分析人士指出，放鬆限購措施已證明無助拉升需求，中國仍擴大解除購房限制，顯示這已成為中國政府拉抬房地產 行業而採取的「絕望之舉」；有網民也說，解除限購之後還是買不起。有報導稱杭州中介因此「電話被打爆」，不過熱門樓盤搖號原本就中籤率低，全面放開後恐更雪上加霜。

德國之聲報導，人口1250萬的杭州是中國高科技產業中心之一，擁有阿里巴巴等互聯網龍頭企業，吸引了大量創新人才，也是中國房產價格最昂貴的城市之一。杭州取消限購的消息，也在社交媒體上成為熱搜，短時間內在微博 上就獲得2.4億點閱。

有人認為對老百姓來說這是個好消息，「對於普通老百姓來說，又有上車的機會了，是好事」。但更多人認為，「甭管你哪兒取消限購，我得有錢才行啊」。

美國之音引述路透報導指出，分析人士對杭州和西安採取的新措施反應並不熱烈。策緯諮詢公司（TriviumChina）經濟分析師喬·佩塞爾（JoePeissel）說，放鬆限購措施已經證明無助拉升需求，這是因市場上存量房太多，包括新建住房和二手房，這影響了房價 ，且也阻止購房者重新進入市場。

報導引述微博上有網民認為，杭州解除購房限制可能收效有限，「就杭州現在的房價，解除購房限制又有什麼意義呢？我仍然買不起」。

美國電子報「外國人看中國」（Sinocism）創辦人利明璋（BillBishop）將杭州和西安解除購房限制看成中國政府為拉抬房地產行業而採取的「絕望之舉」，「如果這也無法推動銷售，那麼房價還將下滑，麻煩還會更大」。

另據中證報報導，杭州宣布全面取消限購後，當地貝殼找房多位中介表示，「電話已經被打爆」，都是外地諮詢買房的。不過中介也指出，「熱門樓盤需要搖號。在此次政策發布前，杭州熱門樓盤搖號中簽率就非常低。現在政策全面放開後，中簽率可想而知。」

杭州貝殼找房資深中介人士王明（化名）說，目前，杭州新房兩極分化現象較嚴重。核心區新房基本都要搖號，而在新政出台前，這些樓盤中籤率基本都在20%以下。目前如果新房搖號中籤率低於10%，很多樓盤在報名時就要求五年以上社保，有的要求更高，否則根本就入圍不了。預計熱門盤還是非常難買。