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杭州、西安同日取消住房限購 中國僅剩6地未鬆綁

中國新聞組／北京10日電
杭州全面取消限購。圖為杭州城北的樓盤。（新華社資料照片）
杭州全面取消限購。圖為杭州城北的樓盤。（新華社資料照片）

一天之內，中國兩大熱點城市浙江省杭州、陝西省西安先後宣布全面取消樓市限購，杭州購房更可以申請落戶。目前除了北京、上海、廣州、深圳4個一線城市，僅剩海南省、天津市仍處於部分放開限購的狀態。業內專家表示，一些限購的城市將繼續優化限購政策，特別是二線城市的限購政策調整節奏或將加快，而核心城市降低首付比率、降低房貸利率、降低交易稅費等政策也料將調整。

香港文匯報報導，杭州市9日發布「關於優化調整房地產市場調控政策的通知」，提出科學編制住房發展規畫、優化住宅用地供應、全面取消住房限購、優化公證搖號銷售、加強住房信貸支持、優化積分落戶政策、推動高品質住宅供應七條措施。

「通知」強調，在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格。同時，在杭州取得合法產權住房的非該市戶籍人員，可申請落戶。這意味著杭州自2016年9月以來長達7年半的限購時代正式終結，而取消限購和落戶政策的同步放開，引發市場高度關注。

據報導，同日下午，西安市也宣布全面取消住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。此外，西安的新政還包括商品住房項目銷售時，登記家庭數量與住房房源數量比率低於1.5：1的，不再實施公證搖號；建築面積大於144平方米的住房在搖號選房時不再實施「剛需優先」等內容。

緯房研究院首席分析師、中國城市經濟學會房地產專業委員會副秘書長金強指出，杭州、西安全面取消限購，短期內會有起到提振市場預期、提升消費需求的效果。但長期來看效果會如何，還需要進一步觀察。

易居研究院研究總監嚴躍認為，目前中國省會城市幾乎均取消限購政策，是限購歷史上的重大事件，意味著各地執行多年的限購政策正式從政策工具箱中剔除，也意味著「市場歸市場、保障歸保障」思路的進一步落實。這些高能級城市在政策上的持續調整和優化，對於其他沒有取消限購或沒有完全取消限購城市而言是有啟發的。

中指研究院監測數據顯示，截至目前，除海南省外，核心城市中北京、上海、深圳政策仍較為嚴格，廣州（120平米以下）、天津（120平米以下新房等）等城市部分核心區仍有限購政策，預計接下來這些城市將繼續優化限購政策，特別是二線城市，限購政策調整節奏或將加快，同時核心城市降低首付比率、降低房貸利率、降低交易稅費等政策也具備調整預期。

近期多城優化樓市限購措施(中國新聞組整理)
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