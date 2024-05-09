我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普18歲兒子拜倫 獲選共和黨佛州無選區代表

華郵獨家：川普向石油產業大亨爭取10億選舉贊助

讓年輕人繳費為家鄉父母養老 專家發言惹眾怒「別建議了」

中國新聞組／北京9日電
養老金提費增稅空間有限，為了更好的照顧人民，未來必然要所有改革。示意圖，圖為河北邢台威縣，一家養老機構的工作人員上門為居家老人送餐。(新華社)
養老金提費增稅空間有限，為了更好的照顧人民，未來必然要所有改革。示意圖，圖為河北邢台威縣，一家養老機構的工作人員上門為居家老人送餐。(新華社)

2024年，中國農村居民基礎養老金攀升至每月205元(約28美元)，養老金在現有制度下，提費增稅空間有限。北京日前舉辦的中國養老產業論壇裡，有專家提出「讓年輕人繳費為家鄉父母養老」的構想，意欲擴大參保與繳費率。但此話一出不意外收獲網民群嘲，「錢給你們，養的是誰就不一定了」、「把你們的福利待遇拿出一點來就夠了」。

中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬。(取材自財新網)
中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬。(取材自財新網)

財新網報導，首屆中國養老產業論壇日前在北京舉辦，各界專家齊聚一堂，共同探討養老金融發展舉措。

中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬上提出，應讓年輕人為家鄉父母養老繳費。該建議意在應對當前養老保險制度面臨的挑戰，特別是人口老齡化和生育率下降導致的養老金缺口問題。

朱恒鵬指出，年輕人對養老保險的繳費意願普遍不高，原因之一是繳費與領取之間的時間跨度過長。為此，他提出的家庭關聯機制，旨在通過將年輕人的繳費與家鄉父母的養老金領取相聯繫，增強年輕人的責任感和參與度。

該建議的實施面臨多項挑戰，包括建立科學合理的制度框架、確保繳費公平透明、保障養老金的及時合理使用，以及提升年輕人的養老保險意識。朱恒鵬認為，通過建立直接的「繳」與「得」聯繫，可以加強家庭凝聚力，推動養老保險制度的可持續發展。

年輕人繳費為家鄉父母養老的話題迅速引發討論，痛批「專家不要再建議了」。有網友質疑「我為什麼不直接給長輩轉錢，非得經過你摻和一手」、「賺中間價嗎」，不滿「天天盯著牛馬的錢袋子」，也有網友抱怨「之前不說是獨生子女好，國家來養老嗎」，更多建議是「體制內的少發點」、不如「每月幾萬退休金的人員減少20%給農村老人養老」。

但也有網友表示，專家提的是實實在在的問題，是未來要改革的方向。

紐約時報此前報導，中國進入高齡社會，平均退休年齡卻仍是54歲，加上經濟放緩，失業、薪水低，與未來的不確定性，中國有越來越多年輕人不願繳納養老金。

根據官方智庫中國社會科學院的數據顯示，公共養老金將在未來10年內耗盡。隨著壓力增加，中國官員和專家開始敦促年輕人參與個人養老金計畫。但對年輕人來說反而適得其反。

保險 退休金 紐約時報

上一則

中國國安7月起可抽查旅客手機 台：去年6月就有案例

延伸閱讀

中國樓市底部到了嗎？ 專家：下半年有機會回穩

中國樓市底部到了嗎？ 專家：下半年有機會回穩
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
「抱頭自首」成流行？ 長沙1派出所天天吸引年輕人「打卡」

「抱頭自首」成流行？ 長沙1派出所天天吸引年輕人「打卡」
學運遍地起 但恐難影響總統選情 民調顯示青年更重視其他議題

學運遍地起 但恐難影響總統選情 民調顯示青年更重視其他議題

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心
台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架