讓年輕人繳費為家鄉父母養老 專家發言惹眾怒「別建議了」

養老金提費增稅空間有限，為了更好的照顧人民，未來必然要所有改革。示意圖，圖為河北邢台威縣，一家養老機構的工作人員上門為居家老人送餐。(新華社)

2024年，中國農村居民基礎養老金攀升至每月205元(約28美元)，養老金在現有制度下，提費增稅空間有限。北京日前舉辦的中國養老產業論壇裡，有專家提出「讓年輕人繳費為家鄉父母養老」的構想，意欲擴大參保與繳費率。但此話一出不意外收獲網民群嘲，「錢給你們，養的是誰就不一定了」、「把你們的福利待遇拿出一點來就夠了」。

中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬。(取材自財新網)

財新網報導，首屆中國養老產業論壇日前在北京舉辦，各界專家齊聚一堂，共同探討養老金融發展舉措。

中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬上提出，應讓年輕人為家鄉父母養老繳費。該建議意在應對當前養老保險 制度面臨的挑戰，特別是人口老齡化和生育率下降導致的養老金缺口問題。

朱恒鵬指出，年輕人對養老保險的繳費意願普遍不高，原因之一是繳費與領取之間的時間跨度過長。為此，他提出的家庭關聯機制，旨在通過將年輕人的繳費與家鄉父母的養老金領取相聯繫，增強年輕人的責任感和參與度。

該建議的實施面臨多項挑戰，包括建立科學合理的制度框架、確保繳費公平透明、保障養老金的及時合理使用，以及提升年輕人的養老保險意識。朱恒鵬認為，通過建立直接的「繳」與「得」聯繫，可以加強家庭凝聚力，推動養老保險制度的可持續發展。

年輕人繳費為家鄉父母養老的話題迅速引發討論，痛批「專家不要再建議了」。有網友質疑「我為什麼不直接給長輩轉錢，非得經過你摻和一手」、「賺中間價嗎」，不滿「天天盯著牛馬的錢袋子」，也有網友抱怨「之前不說是獨生子女好，國家來養老嗎」，更多建議是「體制內的少發點」、不如「每月幾萬退休金 的人員減少20%給農村老人養老」。

但也有網友表示，專家提的是實實在在的問題，是未來要改革的方向。

紐約時報 此前報導，中國進入高齡社會，平均退休年齡卻仍是54歲，加上經濟放緩，失業、薪水低，與未來的不確定性，中國有越來越多年輕人不願繳納養老金。

根據官方智庫中國社會科學院的數據顯示，公共養老金將在未來10年內耗盡。隨著壓力增加，中國官員和專家開始敦促年輕人參與個人養老金計畫。但對年輕人來說反而適得其反。