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「用椰子擦乳」年賺50億的中企又被罰 金額讓網友笑了

中國新聞組／北京9日電

與「擦邊」幾乎快綁定的椰樹集團又被罰了。這次椰樹廣告中出現「用椰子擦乳」、「南太平洋美女很少飛機場」等違背公序良俗的廣告語，因而被罰40萬(約5萬美元)。由於椰樹集團去年銷售總額達50億元，網友笑稱「美女大家都愛看」，被罰40萬元就當是上熱搜的廣告費了。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，椰樹集團6日被海口市場監督管理局龍華分局行政處罰40萬元，違法事實顯示，椰樹集團在自設網站發布的宣傳圖文，出現使用國家機關工作人員進行商業營銷的情形，並使用「用椰子擦乳」; 「南太平洋美女很少飛機場」等違背公序良俗的廣告語，違反了《廣告法》規定，對椰樹集團進行處罰。

近幾年，椰樹多次因營銷衝上熱搜或被處以罰款，原因大多繞不開被質疑低俗廣告、虛假宣傳。

2019年2月，椰樹集團一則廣告視頻畫面中，幾個穿泳衣的女性模特在海邊奔跑，配文「早晚一杯、白白嫩嫩」; 「從小喝到大」，被指責為低俗、虛假廣告。椰樹被開罰20萬元罰單。2021年3月，椰樹因該招聘廣告「肯定有美女帥哥追」陷入輿論風波，被罰款40萬。

2022年10月，椰樹直播間在抖音爆火，土味、擦邊的爭議隨之而來。隔年進駐了身材健碩的男主播，又是跳舞又是健身再讓椰樹上熱搜。

強調外貌身材的宣傳方式是椰樹的營銷策略。(取材自哈爾濱日報)
強調外貌身材的宣傳方式是椰樹的營銷策略。(取材自哈爾濱日報)

椰樹集團多次被罰款，但是，集團收獲的關注與銷售額卻是節節上升。因此椰樹的罰款被網友笑稱營銷費、廣告費、保護費。

但據海南特區報報導，椰樹集團2023年全年總銷量70萬噸，同比增長10.26%；銷售額50億元，同比增長3.08%；上繳稅金6.82億元，同比增長15.39%。

根據集團內刊「椰樹人」數據，椰樹2021年、2022年連續兩年實現銷量逆勢增長。2021年銷量比2020年增長16.82%，比2019年增長7.71%；2022年銷量在2021年同期增長兩位數的基礎上再增長5%。

但椰樹集團屢犯不改的狀況也令媒體發聲，東方網評論指出，對於擦邊廣告來說，處罰只是一種手段不是目的，關鍵要通過處罰讓企業提高法治意識，自覺規範廣告行為。然而，從椰樹集團以往表現來看，遏制擦邊廣告，亟待重典治亂。於有前科的違法廣告行為堅決頂格處罰。對於屢罰屢犯的企業，該動用吊銷營業執照「大殺器」的就要毫不留情。

椰樹的抖音直播間充滿俊男美女。(取材自界面新聞)
椰樹的抖音直播間充滿俊男美女。(取材自界面新聞)

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