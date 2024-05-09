「統一」買600元運動鞋是避免學生攀比？這提議讓家長荷包痛

安徽一小學擬統一購買600元的運動鞋，問卷調查卻引起討論。(取材自華商報)

為了防止學生攀比，只要大家都穿統一的衣鞋就好？近日安徽一則小學擬購600元一雙的運動鞋的調查引起討論，校方在問卷上註明「消除學生攀比、樹立正確價值觀」，卻遭到家長抱怨600元(約83美元)的鞋子太貴，「這才是攀比」。淮北市教育局 回應稱，只是採集數據，而後淮北市委宣傳部通知，調查問卷工作已停止。

華商報報導，5月7日下午，安徽省淮北市一位家長在網上發布視頻稱：當天，淮北市首府實驗小學給學生家長發放了一份調查閱卷，徵求家長「學校擬統一為學生購買600元一雙運動鞋」的意見。

調查內容一欄內容為：為消除學生攀比心理，確保學生足部健康，建議各中小學校如校服一樣，由學校統一組織家長出錢，為學生配備校園健康運動鞋，每雙運動鞋價格在600元左右，費用由學生家長承擔。

對於淮北市首府實驗小學這份調查表，許多家長炸開了鍋，幾乎是一面倒的不支持。不少家長留言「為學生統一購買運動鞋是好事，但600元太貴了」、「600元夠買兩雙打折的耐克、阿迪了」，更有家長提出價格要在200至300元內，也有人建議選擇國產品牌。

報導指出，淮北市首府實驗小學一名工作人員稱，家長發在網上的視頻學校關注到了，家長的擔心是誤會。學校只是針對人大代表的建議在做一個調研，並不是要求某一個學生、某一個家長去買。

工作人員稱，調查調研和強制購買是兩個概念，家長拿到這個問卷表後，如果覺得不合適，就寫不支持，哪怕在備註欄寫「價格太高不合適，小孩成長快等」都可以，學校統計後做一個回覆就可以。

淮北市教育局一位工作人員說，淮北市首府實驗小學發給部分家長的只是一個調查問卷，是針對當地某個議案作的一個調查，便於教育部 門數據反饋。家長的需求意見如實反饋，學校會如實統計。