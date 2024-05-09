我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

北京小區不明噪音 居民以為修水管 竟是有人私挖幾十米地道

中國新聞組／北京9日電
北京一小區被挖出一條十多米的地下通道。(取材自北京晚報)
北京一小區被挖出一條十多米的地下通道。(取材自北京晚報)

北京市豐台區優築國際小區近日傳出，在居民不知情的情況下，被挖出一條地下通道，幾十米的地道還險些拆了車庫承重牆，幸被居民們及時制止。目前相關部門已介入調查 ，責令施工隊停止施工並對地道進行回填。

來源：YouTube

新京報、北京晚報報導，網傳視頻顯示，一小區地下被挖出了一條通道，通道的上方已有鋼筋裸露。通道盡頭，一群人正在用鋤頭等工具對前方的牆面進行挖掘，施工者表示掘進方向是小區的地下車庫。

小區的多位居民表示，他們在上個月就注意到該區域的異常。一位居民稱，上個月小區裡總有裝修的聲音，且在半夜也能聽到。「起初以為小區在修水管，經常有車往外運土，還有車往裡面運送鋼管等。晚上很擾民，一開始我們都不知道聲音從哪裡傳來的，都在尋找它的來源。直到5月3日，她在微信群內看到有人發視頻稱，2號樓前的地下室被挖出了一個通道。

5月4日一早，小區2號樓前又傳來施工的聲音。居民張女士與其他兩位鄰居，從2號樓前會所的地下入口，走進了被挖開的地道。「一走進去我們就驚呆了，沒想到樓底下有這麼大一個地道，有一人多高，走了30多米還不見到頭」。

報導指出，該小區被挖的區域位於2號樓前方的綠化帶地下。現場已拉上警戒線。地下通道起點位於該小區地下的一家美容護膚機構。該美容機構的入口在地面，位於2號樓和3號樓之間。7日上午，該美容機構入口已經上鎖，無法進入。

小區所屬的優築社區一名工作人員表示，該地道位於涉事美容中心西南側，接近2號樓C座地下車庫。目前它已被北京市規劃和自然資源委員會豐台分局認定為違法建設，由社區所屬街道綜合行政執法隊開始填埋，目前還未填埋完畢。

社區工作人員表示，他們沒挖到樓體的主體結構，但挖到了疑似2號樓地下車庫的牆，相關部門正在判斷是否屬承重牆，具體結果還沒有反饋到社區。

來源：YouTube

北京一小區被挖出地下通道。(取材自北京晚報)
北京一小區被挖出地下通道。(取材自北京晚報)

微信

上一則

「統一」買600元運動鞋是避免學生攀比？這提議讓家長荷包痛

下一則

搞「死人房地產」？湖北小鎮強推公墓 老人堵路抗議

延伸閱讀

北京祝賀普亭就職 重申不結盟原則增進互信合作

北京祝賀普亭就職 重申不結盟原則增進互信合作
「公檢法害家破人亡 別怪我濫殺無辜」 滇男醫院亂砍 2死21傷

「公檢法害家破人亡 別怪我濫殺無辜」 滇男醫院亂砍 2死21傷
雷軍：看完北京車展很絕望 中國車企全靠矇

雷軍：看完北京車展很絕望 中國車企全靠矇
新聞透視／習近平穿梭外交 俄真會埋單停火？

新聞透視／習近平穿梭外交 俄真會埋單停火？

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26

超人氣

更多 >
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心