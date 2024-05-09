北京小區不明噪音 居民以為修水管 竟是有人私挖幾十米地道

北京一小區被挖出一條十多米的地下通道。(取材自北京晚報)

北京市豐台區優築國際小區近日傳出，在居民不知情的情況下，被挖出一條地下通道，幾十米的地道還險些拆了車庫承重牆，幸被居民們及時制止。目前相關部門已介入調查 ，責令施工隊停止施工並對地道進行回填。

來源：YouTube

新京報、北京晚報報導，網傳視頻顯示，一小區地下被挖出了一條通道，通道的上方已有鋼筋裸露。通道盡頭，一群人正在用鋤頭等工具對前方的牆面進行挖掘，施工者表示掘進方向是小區的地下車庫。

小區的多位居民表示，他們在上個月就注意到該區域的異常。一位居民稱，上個月小區裡總有裝修的聲音，且在半夜也能聽到。「起初以為小區在修水管，經常有車往外運土，還有車往裡面運送鋼管等。晚上很擾民，一開始我們都不知道聲音從哪裡傳來的，都在尋找它的來源。直到5月3日，她在微信 群內看到有人發視頻稱，2號樓前的地下室被挖出了一個通道。

5月4日一早，小區2號樓前又傳來施工的聲音。居民張女士與其他兩位鄰居，從2號樓前會所的地下入口，走進了被挖開的地道。「一走進去我們就驚呆了，沒想到樓底下有這麼大一個地道，有一人多高，走了30多米還不見到頭」。

報導指出，該小區被挖的區域位於2號樓前方的綠化帶地下。現場已拉上警戒線。地下通道起點位於該小區地下的一家美容護膚機構。該美容機構的入口在地面，位於2號樓和3號樓之間。7日上午，該美容機構入口已經上鎖，無法進入。

小區所屬的優築社區一名工作人員表示，該地道位於涉事美容中心西南側，接近2號樓C座地下車庫。目前它已被北京市規劃和自然資源委員會豐台分局認定為違法建設，由社區所屬街道綜合行政執法隊開始填埋，目前還未填埋完畢。

社區工作人員表示，他們沒挖到樓體的主體結構，但挖到了疑似2號樓地下車庫的牆，相關部門正在判斷是否屬承重牆，具體結果還沒有反饋到社區。

來源：YouTube