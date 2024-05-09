我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

百度副總璩靜翻車背後…要求所有員工當網紅、否則離職

中國新聞組／綜合報導
璩靜在抖音視頻裡打造的形象挨批過於高高在上。（取材自微博）
璩靜在抖音視頻裡打造的形象挨批過於高高在上。（取材自微博）

百度公關副總裁璩靜稱「員工鬧分手提離職我秒批」等多部影片7日登上熱搜，事件不僅引發網友廣泛討論與關注，還使得百度股價大跌。多名內部知情人士表示，這次輿情危機的背後，與璩靜近期在百度公關部內推進的一項「短影音項目」有關，她要求該部員工都要做「網紅」，否則離職。

璩靜引發爭議後，網上有消息稱她已「被開除」。不過據環球時報，璩靜回應稱，「我在上班啊」。

近日，璩靜在抖音帳號「我是璩靜」上發布的多則影片，無論影片內容及其帳號粉絲量，均引起網友廣泛討論。就在事件不斷發酵之際，5月7日中午，帳號影片突然全部清空。

5月7日，璩靜的惹爭議言論登上多個平台熱搜榜。當晚美股開盤，百度股價即下跌近4%，次日淩晨以每股110.53美元收盤，跌幅2.47%，一夜市值蒸發超9億美元。

據九派財經報導，多名內部知情人士表示，這次輿情危機的背後，與璩靜近期在百度公關部內推進的一項「短影音項目」有關。據了解，該項目要求公關部自璩靜以下全員開通短影音自媒體帳號，「沒有人可豁免」，不做自媒體將影響年度績效。知情人士還透露，這項要求公布後，有數名百度公關部員工選擇離職。

一份流傳於網路的聊天紀錄顯示，4月21日，璩靜在工作群通知團隊員工，要求5月2日前，員工必須任選或多選在微信視頻號、抖音、小紅書開通帳號，並對個人IP帳號定位和發稿數量進行統計，還提到發稿少於3條且內容與百度無關、「明顯蒙事的」不達標。

而且明白規定，不參與者或影響年終獎金。明確提到「leader（管理者）和我以身作則」。而對於不認同該任務要求的員工，則「建議換個不重視短視頻的地方待」、「公關部沒有人豁免」；非要申請不做自媒體的員工，可「手寫承諾」，將影響年度績效和年終獎。

對此，璩靜9日承認自己發布影片前，未徵求公司意見，不符合相關流程，影片也不代表公司意見。她說影片中有很多不妥之處，使外界對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成嚴重傷害，在此誠懇道歉。

百度 抖音 微信

上一則

泰可怕了…曼谷警闖飯店綁5中國遊客 付款才放人

下一則

美國擬祭新監管措施 防止中國獲先進AI模型

延伸閱讀

外國網紅高喊「愛台灣」成流量密碼？ 內行人曝內幕

外國網紅高喊「愛台灣」成流量密碼？ 內行人曝內幕
台灣女生暢談北京杭州6特點 大陸網友對這事超震驚 釣出百度小編留言

台灣女生暢談北京杭州6特點 大陸網友對這事超震驚 釣出百度小編留言
雕像前假尿照 柬網紅挨轟丟臉

雕像前假尿照 柬網紅挨轟丟臉
約好一起離職…同事獲加薪秒反悔 她慘曝下場：小丑竟是我自己

約好一起離職…同事獲加薪秒反悔 她慘曝下場：小丑竟是我自己

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26

超人氣

更多 >
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心