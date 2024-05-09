百度副總璩靜翻車背後…要求所有員工當網紅、否則離職

璩靜在抖音視頻裡打造的形象挨批過於高高在上。（取材自微博）

百度 公關副總裁璩靜稱「員工鬧分手提離職我秒批」等多部影片7日登上熱搜，事件不僅引發網友廣泛討論與關注，還使得百度股價大跌。多名內部知情人士表示，這次輿情危機的背後，與璩靜近期在百度公關部內推進的一項「短影音項目」有關，她要求該部員工都要做「網紅」，否則離職。

璩靜引發爭議後，網上有消息稱她已「被開除」。不過據環球時報，璩靜回應稱，「我在上班啊」。

近日，璩靜在抖音 帳號「我是璩靜」上發布的多則影片，無論影片內容及其帳號粉絲量，均引起網友廣泛討論。就在事件不斷發酵之際，5月7日中午，帳號影片突然全部清空。

5月7日，璩靜的惹爭議言論登上多個平台熱搜榜。當晚美股開盤，百度股價即下跌近4%，次日淩晨以每股110.53美元收盤，跌幅2.47%，一夜市值蒸發超9億美元。

據九派財經報導，多名內部知情人士表示，這次輿情危機的背後，與璩靜近期在百度公關部內推進的一項「短影音項目」有關。據了解，該項目要求公關部自璩靜以下全員開通短影音自媒體帳號，「沒有人可豁免」，不做自媒體將影響年度績效。知情人士還透露，這項要求公布後，有數名百度公關部員工選擇離職。

一份流傳於網路的聊天紀錄顯示，4月21日，璩靜在工作群通知團隊員工，要求5月2日前，員工必須任選或多選在微信 視頻號、抖音、小紅書開通帳號，並對個人IP帳號定位和發稿數量進行統計，還提到發稿少於3條且內容與百度無關、「明顯蒙事的」不達標。

而且明白規定，不參與者或影響年終獎金。明確提到「leader（管理者）和我以身作則」。而對於不認同該任務要求的員工，則「建議換個不重視短視頻的地方待」、「公關部沒有人豁免」；非要申請不做自媒體的員工，可「手寫承諾」，將影響年度績效和年終獎。

對此，璩靜9日承認自己發布影片前，未徵求公司意見，不符合相關流程，影片也不代表公司意見。她說影片中有很多不妥之處，使外界對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成嚴重傷害，在此誠懇道歉。