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中國「假院士」暴增 90後上榜 媒體揭花40萬元買頭銜

中國新聞組／綜合報導
田政(左二)的中醫研究獲得歐洲自然科學院正式授勳。(取材自中國日報網)
田政(左二)的中醫研究獲得歐洲自然科學院正式授勳。(取材自中國日報網)

近年中國多位學者、社會人士獲「歐洲自然科學院院士」 頭銜，甚至出現稀有的「34歲院士」。有媒體質疑該單位是野雞、山寨機構，花人民幣40萬（約5.5萬美元）即可獲得頭銜。歐洲科學院否認，並稱該院更像「科學家俱樂部」，對科學發展有貢獻的學者，就可申請院士。

中央社綜合媒體報導，歐洲自然科學院日前舉行新晉院士授勳儀式，其中一位年僅34歲的西安青年田政引起關注，田政將傳統中醫推向了數字和算法的新高度，並將知熱感度測定法成為了世界公認的第五種中醫診斷方法獲表揚，成為唯一一位90後、35歲以下的院士。

然而南方周末6日發表一篇評論文章，質疑歐洲自然科學院是「克萊登大學」，是因應假文憑、假院士需求而出現的野雞、山寨機構。「克萊登大學」出自錢鍾書小說「圍城」，後來成為「野雞大學」代名詞。

歐洲自然科學院授勛現場。(取材自極目新聞)
歐洲自然科學院授勛現場。(取材自極目新聞)

報導指出，去年當選該院外籍院士的中國人就有20多人，今年以來中國已有多位包括東南大學、貴州大學等教授、首都醫科大學附屬北京某醫院院長，以及吉林一間醫藥公司董事長等社會人士新晉該院院士。多間大學與中國科學院主管的「中國科學報」都曾為此發布喜訊。

澎湃新聞還發現，號稱有著「嚴格評審程序」的歐洲自然科學院，在2022年5月到2024年4月間，院士數量成長了300%。

網路上也出現文章質疑「花40萬可買歐洲自然科學院院士」，對此海報新聞記者實際聯絡代辦機構，工作人員稱可以申辦包括「歐洲自然科學院院士」在內等榮譽，要視申辦人的學歷和研究成果而定，費用大約在人民幣20萬至50萬之間，若沒通過不收費。另外紅星新聞記者也聯繫代辦機構，對方稱「18萬包過」。

紅星新聞聯繫歐洲自然科學院中國代表處負責人吳繼華，他否認花錢買院士的說法，並表示學院從未向申請者收費。他說該院在歐洲更像一個「真正的科學家俱樂部」，只要科研成果真實獨立，且對科學發展有重要貢獻，就有資格申請院士。

事實上，一般被學術界廣為認可的「歐洲科學院」是「歐洲人文和自然科學院」（Academia Europaea），成立於1988年，是歐盟「國家科學院」和法定科學顧問，總部位於倫敦。

中國發展研究院院長王彤(左)當選歐洲自然科學院外籍院士。(取材自極目新聞)
中國發展研究院院長王彤(左)當選歐洲自然科學院外籍院士。(取材自極目新聞)

中國科協公眾號「中國科協之聲」8日發布「井噴式的「歐洲自然科學院院士」折射出什麼？ 」文章稱，有關部門和機構要注重激濁揚清，著力為科技工作者營造良好的科研條件和公平的創新環境。一方面，著力清理各類野雞大學、山寨頭銜、違規評比、收費表彰，避免給任何取巧、鑽營的投機者站台，更不可向其傾斜資源。

澎湃新聞評論指出，不同國家的院士評選標準，以及其對應的學術地位和含金量往往有巨大差異，但評選也主要是靠學術成果說話。在歐洲自然科學院表示「不會販售院士資格」後，40萬買院士的傳聞是否屬實？是否真的有機構在國內兜售？相關部門必須調查。

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