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杭州全面取消住房限購 購房者可取得杭州戶口

記者陳言喬／即時報導
杭州全面取消限購，圖為杭州城北的樓盤。（新華社資料照）
杭州全面取消限購，圖為杭州城北的樓盤。（新華社資料照）

中國房地產市場復甦緩慢，今天(9)再有一大城宣布全面取消住房限購，杭州市今早發布關於優化調整房地產市場調控政策的通知，即日起在本市範圍內購買住房，不再審核購房資格。且在本市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。

這項通知表示，為認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，履行城市主體責任，持續滿足剛性和改善性住房需求，促進杭州房地產市場平穩健康發展，就優化調整有關調控措施事項通知，共有七點，除全面取消住房限購，非本市戶籍人員購房者可申請落戶外，還有取消公證搖號銷售要求，由開發企業自主銷售，以及從寬認定按揭貸款可按首套住房貸款。

杭州2023年10月發布政策把住房限購範圍縮小為上城區、拱墅區、西湖區、濱江區四個主城核心區，其他區域解除限購。但半年多來房市復甦情況不佳，今天決定全面解除核心中心城市的限購政策。

中國疫情重創經濟，尤其房市復甦遲緩，目前已有多座城市解除限購措施，在這一波放開限購的城市裡，佛山、東莞是最早解除限購的，早在2022年的12月，兩座城市就前後宣布全面取消限購政策。此後，天津、南京、大連、合肥、濟南、青島等16個城市在2023年的9月也執行相關政策。

目前僅剩北京、上海、廣州、深圳仍採取較嚴格的限購措施，北京是五環外不限購；上海是繳交社保或所得稅五年以上的非戶籍人士可在外環（崇明區除外）購一套房；廣州是購買120平米以上的住房不限購；深圳是非戶籍人士可在核心區以外購房。

房地產 貸款 國務院

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