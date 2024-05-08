我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

「員工辭職我秒批」 百度副總裁拍視頻7天漲百萬粉 惹議全清空

中國新聞組／綜合報導
璩靜說，她記得給同事買禮物，卻忘了跟兒子說生日快樂，遭網友吐槽。(取材自微博)
璩靜說，她記得給同事買禮物，卻忘了跟兒子說生日快樂，遭網友吐槽。(取材自微博)

自稱百度副總裁、公關一號位的璩靜稱「員工鬧分手提離職我秒批」7日登上熱搜。從發第一條視頻至今約一周時間，她發布了多條短視頻，粉絲量達96.2萬。但這些視頻也引發爭議，目前她的抖音帳號已經全部清空。

來源：YouTube

魯中晨報報導，5月4日至5月6日，璩靜連發3條視頻，分別是「誰掙錢多誰買單」、「公關人春節周末沒有假期」、「職業女性對於家庭的最大遺憾」，並稱自己「記得給同事買禮物，卻忘了給兒子說生日快樂」，引發網友吐槽，其中還包括對百度企業價值觀的質疑，有網友稱「希望社會不要倡導這種價值觀，不正常。」

璩靜發布的視頻中，爭議最大、登上熱搜的為「員工鬧分手提離職我秒批」，璩靜表示和員工只是雇傭關係，沒有義務去了解員工個人情況。

自稱「公關一號位」，璩靜顯然熟稔流量密碼，幾則短視頻從選題、標題到內容，都踩在流量風口。選題切中目前社會關注，從職場環境、性別困境到勞工關系、人際交往。

視頻雖然為個人口述，但內容豐富，有矛盾衝突亦有個人風格，比如稱自己「空降百度擔任副總裁時，曾遭到下屬妻子的300封舉報信攻擊」；再比如稱「我比你大十幾二十歲、也有兩個孩子，我也沒喊累，你有什麼資格說你老公需要你回去。要回去就回去，以後升職級、漲薪就沒你什麼事了。」

從製作話題到成為話題，璩靜用了短短7天時間。「百度副總裁稱員工鬧分手提離職我秒批」一詞7日登上熱搜，此後，圍繞著璩靜短視頻內容、折射的價值觀以及背後的百度公司，形成了新的討論漩渦。

新聞被披露後，百度公關一號位親自下場做短視頻也引發了業界熱議。有人認為璩靜短視頻人設過於高高在上，遲早會崩塌，有人認為想要出圈依靠爭議話題太著急了，有人認為這是為了打造百度人新形象。

截止發稿時止，璩靜抖音帳號所發的視頻已經全部清空。

璩靜還陷入「買帳號」風波，網友質疑其買粉做數據。21世紀經濟報導指出，登錄新抖網頁可查看到，除了璩靜本月發布的5條視頻外，該帳號的歷史作品還包含服裝銷售的內容，疑似此前為服飾類帳號。

引發討論後，璩靜清空抖音。(取材自微博)
引發討論後，璩靜清空抖音。(取材自微博)

百度 抖音 勞工

上一則

上海付費馬桶圈 儲值千元可用13.8萬次

下一則

雷軍：看完北京車展很絕望 中國車企全靠矇

延伸閱讀

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失
台灣女生暢談北京杭州6特點 大陸網友對這事超震驚 釣出百度小編留言

台灣女生暢談北京杭州6特點 大陸網友對這事超震驚 釣出百度小編留言
「鐵人料理」華裔名廚父子檔 抖音吸粉620萬

「鐵人料理」華裔名廚父子檔 抖音吸粉620萬
約好一起離職…同事獲加薪秒反悔 她慘曝下場：小丑竟是我自己

約好一起離職…同事獲加薪秒反悔 她慘曝下場：小丑竟是我自己

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了