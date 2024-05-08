「員工辭職我秒批」 百度副總裁拍視頻7天漲百萬粉 惹議全清空

璩靜說，她記得給同事買禮物，卻忘了跟兒子說生日快樂，遭網友吐槽。(取材自微博)

自稱百度 副總裁、公關一號位的璩靜稱「員工鬧分手提離職我秒批」7日登上熱搜。從發第一條視頻至今約一周時間，她發布了多條短視頻，粉絲量達96.2萬。但這些視頻也引發爭議，目前她的抖音 帳號已經全部清空。

來源：YouTube

魯中晨報報導，5月4日至5月6日，璩靜連發3條視頻，分別是「誰掙錢多誰買單」、「公關人春節周末沒有假期」、「職業女性對於家庭的最大遺憾」，並稱自己「記得給同事買禮物，卻忘了給兒子說生日快樂」，引發網友吐槽，其中還包括對百度企業價值觀的質疑，有網友稱「希望社會不要倡導這種價值觀，不正常。」

璩靜發布的視頻中，爭議最大、登上熱搜的為「員工鬧分手提離職我秒批」，璩靜表示和員工只是雇傭關係，沒有義務去了解員工個人情況。

自稱「公關一號位」，璩靜顯然熟稔流量密碼，幾則短視頻從選題、標題到內容，都踩在流量風口。選題切中目前社會關注，從職場環境、性別困境到勞工 關系、人際交往。

視頻雖然為個人口述，但內容豐富，有矛盾衝突亦有個人風格，比如稱自己「空降百度擔任副總裁時，曾遭到下屬妻子的300封舉報信攻擊」；再比如稱「我比你大十幾二十歲、也有兩個孩子，我也沒喊累，你有什麼資格說你老公需要你回去。要回去就回去，以後升職級、漲薪就沒你什麼事了。」

從製作話題到成為話題，璩靜用了短短7天時間。「百度副總裁稱員工鬧分手提離職我秒批」一詞7日登上熱搜，此後，圍繞著璩靜短視頻內容、折射的價值觀以及背後的百度公司，形成了新的討論漩渦。

新聞被披露後，百度公關一號位親自下場做短視頻也引發了業界熱議。有人認為璩靜短視頻人設過於高高在上，遲早會崩塌，有人認為想要出圈依靠爭議話題太著急了，有人認為這是為了打造百度人新形象。

截止發稿時止，璩靜抖音帳號所發的視頻已經全部清空。