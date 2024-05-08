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雷軍：看完北京車展很絕望 中國車企全靠矇

中國新聞組／北京9日電
2024北京國際汽車展覽會日前登場，小米集團董事長雷軍(中)參觀北汽集團展位，但事後他稱對車展很絕望。(中新社)
2024北京國際汽車展覽會日前登場，小米集團董事長雷軍(中)參觀北汽集團展位，但事後他稱對車展很絕望。(中新社)

跨足電動車製造的中國手機大廠小米日前推出首款電動車，引發市場關注。但小米董事長雷軍日前直言，自己看完北京車展後挺絕望的，中國幹嘛需要那麼多同質化的車，「這哪是在做產品，完全是在靠矇」。

來源：YouTube

2024北京國際汽車展覽會日前登場，時隔四年再度舉辦，作為今年中國首個國際頂級車展，北京車展吸引了全球各大車企關注，中外知名品牌的117款新車在此全球首發，展出41款概念車及278款新能源車型。

中央社綜合澎湃新聞報導及網路訊息，北京車展已經落幕，但「雷軍效應遠沒有結束」。而雷軍上述對中國汽車產業的評價，也引起中國網友不同意見。多數網友認為，雷軍的說法不無道理，直接點出了中國汽車產業的問題；但也有網友說，小米的車子已經被試出來「中看不中用」，雷軍自己是不是也在矇人。

報導指出，雷軍日前出席「2024中關村論壇年會」時，曾針對小米為什麼目前只生產一款電動車表示，中國每家車廠都做一系列的車，但「好的車有幾輛就行了，幹嘛需要那麼多同質化的車呢？」。

根據報導，雷軍在會上直指，自己看完（北京）車展後「挺絕望的」，中國車圈（車界）的「捲」是在「同質化捲」，「你們這哪是在做產品，完全是在靠矇」。

這項報導指出，隨著科技進步及造車周期縮短，中國汽車行業的技術門檻正在降低，許多新公司得以輕鬆入門。但綜觀當前中國新款汽車產品，無非以沙發、冰箱、彩電等舒適性配置、以語音控制為基礎的智慧座艙，以及名不符實的自動輔助駕駛系統「捲」市場。

隨著產業鏈日趨成熟，中國新興車廠製造一輛車就和取自助餐一樣「都往一個盤子裡挑菜，組成一盤大雜燴」，造出來的車就大同小異。長期來看，會削弱車企的核心競爭力，甚至可能導致市場的飽和及消費者的審美疲勞。進入飽和階段後，市場上就會充斥著大量「價廉物不美」的產品。

報導最後說，雖然歐洲和美國都正透過各種手段遏制中國汽車進口，但中國汽車「若想真正強大，還需堅持『出海戰略』錘煉自己的羽翼」。

小米 電動車 概念車

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