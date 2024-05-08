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外婆來了？化蝶停胸口參加婚禮 浙江新郎淚崩

中國新聞組╱綜合報導
蝴蝶停在新郎的心口。（取材自微博）
蝴蝶停在新郎的心口。（取材自微博）

湖南岳陽一場婚禮上，新郎在台上發言，說自己的外婆去年去世了，他曾給外婆發信息說希望她變成一隻「蝴蝶」來參加自己的婚禮，沒想到話剛說完，一隻純白色的蝴蝶飛到了新郎的心口，新郎忍不住在台上嚎啕大哭；溫馨又神奇的一幕，令網友都動容不已。

河南電視台都市頻道報導，湖南有一名新郎，日前在自己的婚禮上致詞時說，自己在婚禮一周前發訊息給去年離世的外婆，信中寫著，「如果妳還在世，妳會住我家裡了，幫我媽泡茶、幹些小家務活，家裡的鵝崽也開始出殼了，去年的這個時候，妳看著小鵝崽吃米喝水……」他還說，過一周就是他的婚禮了，「如果妳想來參加，就變成一隻蝴蝶，這樣就知道是妳來了」。

在婚禮當天，新郎在台上說到這件事情，希望外婆來參加婚禮，就在這時候，一隻白色的蝴蝶不斷在新郎身邊飛舞著，隨後停在新郎的左胸口，新郎拿著麥克風，在台上嚎啕大哭起來。

這一幕巧合讓網友們看了都相當感動，「蝴蝶飛過去的時候，我真的覺得這世上有的事，真的是玄學」「難怪外婆每次看到蝴蝶都說外公來看她了」「真的是被感動到」「蝴蝶飛到胸口的那一刻，我的淚也飆出來了」，還有人說，「在地鐵上看到這個哭得稀里嘩啦，我想我外婆了。」

蝴蝶飛來了。（視頻截圖）
蝴蝶飛來了。（視頻截圖）

地鐵 河南

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