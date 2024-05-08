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上海付費馬桶圈 儲值千元可用13.8萬次

中國新聞組╱綜合報導
付費馬桶圈。(取材自澎湃新聞/網友「若有所思」供圖)
付費馬桶圈。(取材自澎湃新聞/網友「若有所思」供圖)

近日有網友發文稱，上海康橋出現付費馬桶圈，想坐乾淨的馬桶圈要付費9毛錢，儲值1000元可以用13.8萬次，這則貼文立刻衝上熱搜，掀起討論，還有網友計算後稱：「13.8萬次，按每天三次算，要126年以後才能用完這麼多次」。

澎湃新聞報導，上海付費馬桶圈近日在網路上引發話題，網友們看法不一，有人說「市場只要有需求，也是見怪不怪的事情。」但也有網友持相反意見：「好像哪不太對，這是錢多錢少的問題嗎？本來公共場所就該提供乾淨的服務，現在卻要自己承擔？ 」

該便圈機公司寶淞物聯負責人表示，有關注到網傳影片，公司投放場景主要是商場和辦公室，網傳影片的付費馬桶圈位於康橋的太平洋中環廣場，販售的對象為個人而非企業或商場。

對引發熱議的1000元可使用13.8萬次馬桶圈，該負責人表示，網傳截圖是之前在某次展會用來展示的測試頁，目前實際販售的套餐中，只有20元、50元、100元三檔，影片中出現的200元、500元、1000元只是測試，實際上是不賣的；而1000元標註的是1533次，並不是網傳的1000元13.8萬次。

據報導，該負責人還解釋，如果不想使用可以把普通馬桶圈放下來，一般會裝兩個馬桶圈。 「至於說1000塊錢13.8萬次的話，每次才1分錢都不到，耗材成本都跟1分錢差好幾十倍，這個東西不可能的」。

付費馬桶圈。 (取材自澎湃新聞/網友「若有所思」供圖)
付費馬桶圈。 (取材自澎湃新聞/網友「若有所思」供圖)

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