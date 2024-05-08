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浙江僧侶開賓利載妻女？廟方稱是代駕 網炸鍋

中國新聞組╱綜合報導
浙江海寧一寺廟僧侶開賓利，後座坐著女性與小孩。（取材自大河報）
浙江海寧一寺廟僧侶開賓利，後座坐著女性與小孩。（取材自大河報）

浙江海寧一寺廟僧人開豪車的照片引起討論，只見穿僧袍者打開賓利車門，坐到駕駛座。透過後面窗戶可看到一女人抱著一女娃，坐在後座。他們是什麼關係？網友好奇心被點燃。該市宗教局先是稱僧人在替民眾開車門，而佛教協會卻說是代駕，網酸「明天不知道是什麼版本?」，有人問信不信？被秒回「我信你個鬼」。

綜合媒體報導，僧人開賓利車時被網友偷拍，影片發到網路上衝上熱搜。此事件在網路上引起熱議，還流傳出該名僧人與拍攝者的對話圖片，該僧人要求刪除發布的照片。

海寧市民族宗教事務局工作人員對此回應，賓利車不是師父的，師父只是給來燒香的人開車門。他表示，有外地信眾駕駛賓利車來禮佛，完畢後擬到周邊遊玩，因對道路不熟悉，信眾請該名師傅代為駕車前往，開車門上車時被遊客拍照發至網路，造成誤解。

該工作人員強調，網上相關信息純屬歪曲事實，師父和圖片拍攝者的聊天截圖屬於故意誤導。該工作人員也說，師父已在屬地派出所報警。

據了解，事件衝上熱搜後，網友頓時炸了鍋。這事整的讓寺廟的僧侶坐不住了，他們要找到發影片的人，澄清大家對他們的誤會。幾經周折，他們終於加上了發影片的網友。

原來這個影片是5月6日拍攝並發布的，僧侶加入該網友後，先和網友打招呼，然後告訴他，讓他刪除照片。還把截圖發給網友看，就是和尚打開車門的那張。

網友得知對方是來讓自己刪視頻的，回說：「佛友，你比我掙得多呀，我才開寶馬，咋掙的。」言下之意，似不願刪視頻。

對此網友議論紛紛，有人說，「不懂路讓人坐副駕指路就行了，需要換駕駛員嗎？自己的豪車給人隨便開？這解釋……」「剛開始是說幫開車門，又說是幫開車代駕指路。明天不知道又什麼版本呢？」「懂得都懂，不懂的也沒必要再去探究，畢竟懂與不懂，就是最大的智慧，我懂了，大家懂了嗎？早已猜到，一定是謠言。」

浙江海寧一寺廟僧侶開賓利。（取材自大河報）
浙江海寧一寺廟僧侶開賓利。（取材自大河報）
網上傳出拍攝者被要求刪圖的對話。（取材自大河報）
網上傳出拍攝者被要求刪圖的對話。（取材自大河報）

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