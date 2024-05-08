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夾兩棟房、通道不到半米寛 溫州「夾縫房」拍出238萬?

中國新聞組／北京8日電
夾在兩棟房之間的學區房。(取材自極目新聞)
夾在兩棟房之間的學區房。(取材自極目新聞)

阿里拍賣平台上，浙江溫州一間「夾」在兩棟房之間、入戶通道不到半米的「夾縫房」日前從1314元人民幣(約182美元)起拍，經過135輪加價，最終以238萬元成交。

溫州晚報微信公號報導，這間「夾縫房」位於浙江溫州鹿城區百里東路55弄10號，最早出現在中介朋友圈，2023年3月報價約305萬元，因其入戶門比較尷尬，夾在兩間民房的中間，被戲稱為「百里一條縫」。

儘管賣相不佳，但在溫州市廣場路小學（滄河校區）和溫州市實驗中學的雙學區的「加持」下，這間「夾縫房」成為交易市場的「搶手貨」，吸引了13人報名，有792人次設置提醒，1萬7993次圍觀。

拍賣信息顯示，房屋建築面積60.18平方米，土地使用權面積19.25平方米，總層數三層。此次拍賣標的為國有建設用地使用權/房屋（構築物）所有權，介紹頁面突出強調了這間房是學區房，「不占名額，即買即讀」。

除了學區的紅利，「夾縫房」1314元的起拍價也吸引了不少人趨之若鶩，4月30日在臨近拍賣結束的最後兩小時，拍賣價從65萬元飆升至200多萬元，多次出現十幾萬元的大幅加價，最終經過135輪角逐，以238萬元落槌。

業內人士透露，如果不考慮居住的舒適性，單從學區角度考慮，該房產的市場估值約為300萬元。此前該房產兩次在拍賣網站上掛牌，分別標價300萬元、268萬元，均流拍。如今以238萬元拍出，價格較為合理，較市面上今年入讀的房源低了近30萬元。

夾在兩棟房之間的學區房。(取材自極目新聞)
夾在兩棟房之間的學區房。(取材自極目新聞)

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