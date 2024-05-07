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福建考古新發現 全球最大恐爪龍類足跡 命名「英良福建足跡」

記者賴錦宏／綜合報導
福建龍岩上杭龍翔恐龍足跡群發現的大型恐爪龍類恐龍足跡—「英良福建足跡」。（取材自新京報）
福建龍岩上杭龍翔恐龍足跡群發現的大型恐爪龍類恐龍足跡—「英良福建足跡」。（取材自新京報）

由中國地質大學（北京）、福建省英良石材自然歷史博物館領銜的科學家團隊6日表示，該團隊此前在福建發現的龍翔恐龍足跡群中的大型恐爪龍類恐龍足跡，為目前已發現的世界最大恐爪龍類足跡，其中5個足跡平均長約36.4厘米，寬16.9厘米。研究人員為此建立新的足跡屬種，名為「英良福建足跡」。

新華社報導，恐爪龍是一類生活於侏羅紀晚期至白堊紀的肉食性或雜食性獸腳類恐龍。牠們身披羽毛，後足的第二趾有巨型鐮刀狀爪趾，被稱為「殺戮爪」，行進時會在地上留下二趾型足印。

2020年11月，福建省英良石材自然歷史博物館與中國地質大學（北京）組成聯合科考隊，在福建省龍岩市上杭縣臨城鎮龍翔大道附近發現大規模晚白堊世恐龍足跡群。經過幾年來的研究，目前團隊已在此發現大型蜥腳類、鳥腳類、獸腳類、二趾型恐爪龍類等至少八種恐龍足跡。其中，二趾型的恐爪龍類足跡共12個，來自於兩類恐爪龍。

中國地質大學（北京）副教授邢立達介紹，兩種不同的恐爪龍足跡中，較小形態類型的足跡平均長約11厘米；大型二趾足跡共有六枚，其中五個足跡組成了一道行跡，足跡保存清晰且足趾細長，其大小遠超之前發現的山東馳龍足跡的長度（28.5厘米）。

「這是目前世界已發現的最大的恐爪龍類足跡。」邢立達說，從形態上看，這些大型二趾足跡並不符合以前所建立的所有恐爪龍類足跡屬的特徵。據足跡大小推斷，留下足跡的恐龍體長至少五米、臀高可達近兩米，體型堪比南方盜龍和猶他盜龍。

「龍翔恐龍足跡群是我國目前發現的保存最好、面積最大、多樣性最高的晚白堊世恐龍足跡群。」福建省英良石材自然歷史博物館館長鈕科程表示，「英良福建足跡」的發現極大拓展了恐爪龍類足跡的尺寸範圍，也顯示出亞洲的恐爪龍為成為陸地頂級掠食者出現的體型巨大化的適應性演化，對中國晚白堊世恐龍動物群的研究具有重要意義。

據悉，該成果近日發表於國際學術期刊「交叉科學」。

英良福建足跡「主人」—龍翔恐龍復原圖。（取材自新京報）
英良福建足跡「主人」—龍翔恐龍復原圖。（取材自新京報）

恐龍 博物館

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