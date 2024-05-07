福建艦竟掛日本國旗? 網友激憤 專家這麼說

福建艦海試現場，曝光艦島懸掛一面和日本國旗相似的旗幟，直接引爆網民群情激憤。（取材自微博）

中國國產第三艘航空母艦「福建艦」現正進行首度海上試驗，唯在海試現場，曝光艦島懸掛一面和日本 國旗相似的旗幟，直接引爆中國網民群情激憤。事實上，這面旗幟有著特殊的含義，並非日本國旗，而是國際通用的旗語。

香港 01報導，2022年6月，福建艦在萬眾矚目中下水，經過將近兩年的漫長等待，終於在本月1日迎來了海試的重要時刻。然而，在海試現場，眼尖的網民驚訝地發現，福建艦上懸掛著一面很像日本國旗的旗幟，紛紛在直播留言區留下不解與憤怒意見。

事實上，這面旗幟實際上有著特殊的含義，並非日本國旗，而是國際通用的旗語。這一旗語所指代的是「18號船」，也就是福建艦的弦號。由於福建艦目前還沒有正式刷上弦號，所以用旗子來代表，這就如同汽車的臨時牌照一樣。

由於福建艦舷號為18，福建艦上的那幅很像日本國旗的旗幟，實際代表著一個數字1的國際信號旗。