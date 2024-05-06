浙江樂園「龍太子歡樂谷」只火3年 破產拍賣 1.28億起標

龍太子歡樂谷大門口。(取材自中國經營報)

浙江逸樂城置業有限公司名下逸樂城文化廣場將於28日拍賣 旗下房產，其中包括龍太子歡樂谷，起拍價1.28億元人民幣（約1775萬美元）。

中國經營報報導，早在今年3月，浙江哈仔動漫 樂園有限公司遊樂設施、設備設施（龍太子歡樂谷）就被單獨拍賣，但連續5次流拍。其中，起拍價從原先的884萬元(人民幣，下同)，降至256萬元，但始終無人問津。

位於浙江諸暨城南商貿城的龍太子歡樂谷，由諸暨太子龍控股集團投資 建造，是一個原創國產動漫主題樂園，以《龍太子銀河大冒險》作為場景再現。樂園分為夢幻水樂園和魔幻陸地公園等。建築面積達35000平方米，設有遊藝項目38個，投資總額達10億元。

據悉，夢幻水樂園占地8000平方米，全年恆溫。其中，龍太子歡樂谷水公園有包括沙灘池 、漂流河、嬰幼兒池、滑板衝浪等13個遊樂項目。魔幻遊樂園有包括5D脫口秀、4D影院、飛行球幕、兒童攀爬、軌道射擊、碰碰車、兒童爬山車等19個遊樂項目。

該樂園於2016年5月正式開園營業。營業之初，異常火爆，首期發行的歡樂谷年卡第一時間被哄搶而光，不過可惜，到了2019年，由於太子龍集團自身經營等原因而導致破產，龍太子歡樂谷也隨之關閉歇業。2016年火爆開業到2019年暗淡歇業，只經過短短3年時間。