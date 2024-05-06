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「男人要有擔當」中國媒婆勸小伙跟孕婦湊合 網友：毀三觀

中國新聞組／綜合報導
亳州萬達廣場舉辦「王婆說媒」活動，一名自稱懷孕3個月的女孩上台與小夥相親。主持人質問小夥「為什麼懷孕3個月的接受不了」、「男人首先要有擔當」。引發開封王婆怒懟亳州王婆。（取材自新聞晨報）
亳州萬達廣場舉辦「王婆說媒」活動，一名自稱懷孕3個月的女孩上台與小夥相親。主持人質問小夥「為什麼懷孕3個月的接受不了」、「男人首先要有擔當」。引發開封王婆怒懟亳州王婆。（取材自新聞晨報）

河南開封萬歲山「王婆說媒」傳統相親節目暴紅後引發仿效潮，還讓王婆們隔空交火。安徽亳州萬達廣場「王婆說媒」主持人日前反覆勸說上台相親男子與自稱懷孕三個月女生牽手，並稱「為什麼懷孕三個月的接受不了」、「男人首先要有擔當」等語，不僅引發網友批評三觀不正，說媒秀「始祖」開封王婆趙梅也怒罵亳州主持人一派胡言，並指上台女孩丟了家裡人的臉。

新聞晨報報導，亳州萬達廣場2日舉辦「王婆說媒」活動，一名自稱懷孕3個月的女孩上台與小伙相親。「毫州王婆」質問小伙「離婚不帶孩子能接受，為什麼懷孕3個月的接受不了」。

即便男嘉賓搖頭拒絕牽線，「毫州王婆」再表示「男人首先要有擔當，你不要介意這個問題」。

由於這名相親女條件特殊，「毫州王婆」又語不驚人死不休，讓網民懷疑這是婚戀公司搞的劇本，想藉「王婆相親」這個招牌，製造話題，「請別太離譜？懷著孕就出來相親？王婆更離譜？這世界這麼癲嗎」、「懷孕三個月跟離婚還是有很大區別的」、「三觀不正的活動，亂點鴛鴦。」

「開封王婆」怒懟「亳州王婆」：一派胡言。（取材自新聞晨報）
「開封王婆」怒懟「亳州王婆」：一派胡言。（取材自新聞晨報）

說媒秀始祖「開封王婆」趙梅也跟上熱度回應：「那個主持人就是一派胡言，哪能這麼說呢。上台的女孩丟了家裡人的臉，誰家的女孩能大庭廣眾之下，說自己未婚先孕三個月啊。」

對於此事，有媒體評價，在婚戀市場上，每個人都有選擇自己伴侶的權利，但這並不意味著可以無視道德和法律的約束。女子自曝懷孕三個月，顯然不是一個簡單的相親話題。這關係到對未出生生命的尊重和對婚姻的嚴肅態度。「王婆」的說辭不僅未能傳達出正確的婚戀觀，反而可能誤導年輕人對於婚姻和家庭的認知。在這樣的場合下，主辦方積極給懷孕女子「牽紅線」，也反映出活動組織者對於婚姻倫理的漠視。

後續理想情緣婚戀工作人員回應稱，王婆的意思是，男孩子要是看上女孩，就要有擔當，沒看上不必有擔當，大家都理解錯了。

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