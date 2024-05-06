叫花雞裡沒雞 店家辯稱臨時工拿錯 杭州立案調查

博主「夏若淺沫」稱其買了三隻叫花雞，三隻中有兩隻都是只有土沒有雞。（視頻截圖）

博主「夏若淺沫」日前購買了三隻叫花雞，其中一隻當場打開並食用，另外兩隻帶回了家。回到家後，打開另一隻雞，發現只有土、沒有雞，於是在打開最後一隻叫花雞的同時錄製視頻，結果發現，也沒有雞。

潮新聞報導，「夏若淺沫」2日發布了「開盲盒」視頻，引起網友們廣泛關注。部分網友也根據有限的信息，找到了疑似的當事店鋪。

杭州上城官方5日晚間發布情況通報稱，根據消費者反映的「叫花雞裡沒有雞」情況，上城區市場監管局已於4日至河坊街涉事商戶開展現場檢查、製作筆錄，進行立案取證調查，後續將依法依規進行處置。

杭州河坊街有三、四家售賣叫花雞的店鋪，價格基本都在一隻30-35元人民幣（約4.85美元）。基本上，每家店鋪門口都會放置有泥土做的叫花雞樣品，都用紅色腰封包裹，用於區別。店鋪店員表示，體積和溫度都不太一樣，一般上不太會拿錯，除非不熟悉，「不可能故意賣錯的，一打開就穿幫了，都有收據的。」

涉事店家的商品裡已經沒有叫花雞，主要售賣臭豆腐。附近店鋪店員和路口保安都說，市場監管工作人員來過，之後這家店暫時就不讓售賣叫花雞了，「聽他們說是臨時工，給拿錯了。」

這家店的店員表示，5月1日發生的事情確有其事，也有點無奈，「因為假期，我們招了臨時工，當天客流較大，估計當時顧客比較著急，將樣品當做是售賣的叫花雞，遞給了我們店員。店員不熟悉商品，就給打包了。我們也是市場監管來了才知道。」