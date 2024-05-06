福建平潭「藍眼淚」火了 石頭也能賣錢 官方稱只要發現就會制止

平潭藍眼淚吸引許多遊客。（取材自福州新聞網）

福建平潭「藍眼淚」近日進入高發期，吸引大批遊客造訪追「淚」，不過當地近來出現村民提桶拉車到海邊販售石頭、磚頭，供遊客扔進海裡賞玩「藍眼淚」。不過當地官方表示，賣石頭及丟石頭行為都不允許，肯定會影響生態環境，只要發現就會制止。律師則稱此行為已觸法。

上游新聞報導，今年五一期間，福建平潭因「藍眼淚」火出圈，部分當地村民發現了生財之道——賣石頭給遊客，用於扔進海裡賞玩「藍眼淚」，小的石頭賣1元、大的賣3元人民幣（約0.41美元）……售賣石頭視頻引發網友熱議，有人認為「價格不貴，你情我願沒問題」，也有網友擔心，石頭扔多了會影響當地環境。

有遊客拍到平潭島其他區域售賣石頭的視頻。據報導，從視頻看，有的村民甚至直接用三輪摩托拉著磚頭進行售賣。部分遊客買了石頭、磚頭後，直接扔進海裡濺起藍色浪花，現場發出陣陣驚嘆聲。

上平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局一名工作人員表示，「有看到賣石頭的行為，肯定是不允許的。我們已經派人在現場執勤和巡邏了，看到會制止的。」工作人員表示，「石頭丟到海裡，肯定會影響生態環境，後期我們會把石頭清理出來。」