遊客倒掛「大擺錘」 重慶景區稱偶發 才剛獲評4A級

重慶景區「大擺錘」上遊客被倒掛。（取材自南方都市報）

網友發布視頻稱，重慶市涪陵區美心紅酒小鎮中的遊樂項目「大擺錘」近日發生懸停，遊客倒掛在空中達兩分鐘左右。該景區剛獲評4A級，網友稱，這回真正體驗到了什麼叫驚險和刺激。

據了解，該事件發生於5月4日下午。網友發布的視頻顯示，「大擺錘」懸停在設備最高點處，多名遊客在高空中倒掛，現場不斷發出驚叫聲。有旁觀遊客表示，「絕對是故障了，在上面掛了一兩分鐘了！」

南方都市報報導，美心紅酒小鎮景區工作人員表示，這次事件是「大擺錘」到達頂點後恰好處於平衡狀態所致，沒有人員受傷。該工作人員稱，「這個是屬於偶發事件，本身也不是設備的問題。」同時，該工作人員稱，目前「大擺錘」項目暫停運行，景區的各項設備都會進行檢查。

網友稱，「掉個人下來也正常。地球有重力啊，對吧？」「意料之外的刺激，這回真刺激。錢沒有白花。比別人多刺激了10分鐘。」「恭喜你，花了大擺錘的錢，玩的卻是一柱擎天」。

據報導，美心紅酒小鎮景區位於重慶市涪陵區。值得注意的是，今年4月25日，美心紅酒小鎮剛被評定為國家4A級旅遊景區。美心紅酒小鎮曾發文稱，「景區嚴格按照國家4A級旅遊景區評定標準，著力在硬件設施、特色旅遊、服務管理、文化提升等方面『下工夫』，在觀光 遊覽、旅遊交通、旅遊安全、資源和環境保護、旅遊購物、旅遊服務等全方面進行了提質升級。」