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宿舍禁掛床簾？中國大學規矩多 港媒：把大學生當小學生管

中央社／香港6日電
中國有不少大學禁止學生裝床簾。（取材自微博）
中國有不少大學禁止學生裝床簾。（取材自微博）

香港明報今天發表社評，指中國有大學把學生當作小學生管理，做法不近人情。

社評表示，中國最近有大學禁止學生在勞動節假期自行組團外遊，這個規定的原意可能是加強管理，要求組團出遊的單位做好各種安全措施，並以此作為批准條件，目的是為了學生安全。

但由於學生是自發組團，沒有組織可以保證安全措施，因此遭校方禁止組團外遊。

社論形容這種管理辦法「確實粗暴」，令人懷疑背後的邏輯是出於學校不想擔責而先發制人，一旦學生自行組團出遊發生問題，學校可以撇清責任。

此外，中國一些大學最近出現的另一個爭議是禁止學生在宿舍床鋪掛帳簾，大學給出的理由是希望學生不要「自閉」，應該多與室友溝通。

社評表示，這原本也是校方的良好願望，但所採取的手段「卻不是積極組織一些受年輕人歡迎的活動去鼓勵溝通」，而是用粗暴的手段去禁止掛帳簾。

社評指出，中國各大學對學生的管理，不合理的地方由來有之，但疫情期間一切從嚴，將各種嚴格管理措施合理化，當時或許有必要，問題是制定嚴苛政策時沒有設計「日落條款」，導致大學應有的寬鬆和靈活學習、生活環境，在疫情結束後不但沒有回到疫情前，反而變本加厲。

社評表示，大學就是一個官僚機構的縮影，一旦運用了手上的權力，就愛不釋手，而且由於缺乏外部監督，即使是不合理的措施，也可以「肆無忌憚」。

社評認為，大學生自由散漫的行為，古今中外皆如此，無論從家長的角度或者學校管理層的角度看，很多都是「離經叛道」，但面對這些不能接受的行為，大學管理層應該採取的是疏導還是橫加干預，則要考慮大學生的心理承受能力。

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