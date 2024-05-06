五一假期入境遊訂單翻倍 小縣贏大城 出境遊增1.9倍 赴日最多

遊客在安徽省亳州市譙城區十八里鎮蔣李村芍藥花海裡賞花遊玩。（新華社）

五一假期結束，期間出遊、消費數據相繼出爐。五一假期全社會跨區域人員流動量約13.6億人次，較疫情前的2019年同期增長二成四。出、入境遊增速高於國內遊，縣域旅遊增速高於一二線市場，顯示小縣城「跑贏」大城市。出境旅遊人次較去年同期大增190%，最受歡迎旅遊地為日本，主因是日圓大幅貶值，陸客赴日旅遊購物。

飛豬平台發布出遊快報顯示，從人均預訂量看，今年五一較去年同期增長12％，人均消費金額也較去年同期增長19％。出入境遊增速高於中國國內旅遊。

一線城市京滬消費方面，上海在五五購物節加持下，節日期間（4月30日至5月4日），全市線上線下共計消費530.3億元（人民幣，下同，約73.2億美元），線上消費年增8.3％。北京共接待遊客、實現旅遊收入比2019年同期增長18.5％、23.1％，均創歷史同期新高。

旅遊方面，攜程數據顯示，假期入境遊訂單年增105％，中國單方面免簽的12國及相互免簽的新加坡 、泰國，累計入境遊客年增2.5倍；另外，支付寶 數據顯示，五一假期入境遊客透過支付寶消費年增七倍。

五一假期出境遊大增，飛豬平台顯示出境遊酒店預訂量年增約一倍，國際郵輪預訂量增加超過15倍，自由行占比超過八成。目的地方面，攜程平台顯示港澳及東南亞、日韓等是短途出境熱門目的地，長途出境目的地主要是美、澳、英等；國內遊最熱門目的地依次為北京、上海、杭州、成都、重慶、廣州和南京等。

同程旅遊顯示，東北和西部地區三線以下小城市酒店及景區預訂熱度漲幅超過100%；攜程上一二線城市熱度漲幅小於三四線城市。意味縣域旅遊獲得青睞。澎湃新聞引述攜程研究院行業分析師王亞磊表示，這是因為相比一二線城市的「人擠人」，縣域旅遊為遊客身心放鬆地度過假期提供了可能，住宿、餐飲費用也更有性價比，縣域市場酒店間夜均價僅一二線熱門城市均價的一半。

另據新華社報導，微信 發布數據顯示，今年五一假期，廣州、重慶、成都三城的消費熱度排在前列。眾多年輕人前往小眾景點。新疆伊犁、吉林延邊、雲南迪慶、寧夏固原、四川甘孜、甘肅天水、江西景德鎮、寧夏中衛、寧夏吳忠、雲南普洱等十地異地支付同比增幅最大。