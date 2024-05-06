河大碩士研究論文 2年前早預測禮堂火災

大禮堂舞台潛在可燃物實景圖。（取材自澎湃新聞／論文截圖）

河南 大學明倫校區大禮堂是全國重點文物保護單位，卻在修繕過程中發生火災致部分屋頂損毀，令無數人心痛惋惜。就在國務院 介入調查火災起因，各界檢討消防措施以亡羊捕牢之際，早在2022年，河南大學就有一篇碩士學位論文指出大禮堂存在火災荷載大、隱患多、疏散條件不足、自救能力弱及消防設施不完善等問題，為大禮堂防火設施及安全管理敲響了警鐘。

據澎湃新聞報導，這篇碩士學位論文題為「教育建築遺產的消防與可持續保護利用研究——以河南大學近代建築群為例」。作者是河南大學設計學工學碩士翟羽佳，指導老師是該校土木建築學院副教授蒙慧玲。蒙慧玲是河南省消防協會科學與教育專業委員會委員，研究方向為建築防火、建築節能。

該論文通過對河南大學教育建築遺產進行基礎現狀調研分析現狀問題，指出河南大學教育建築遺產群自身存在的火災危險性較高。潛在的火災因素包括：電氣火災，原有電氣線路老化，電氣設備增多，用電荷載過大；用火不慎，使用人員室內吸菸、違規使用大功率，管理人員做飯、取暖、照明等生活用火引發，維修施工時操作不當或使用的明火工具不慎引燃室內可燃物；雷擊，不可抗力因素引發。

據研究者調研，大禮堂南北長73.75米，東西寬53.75米，高24.4米，總建築面積為4687m2，建築體量大，建築結構複雜。存在的安全隱患包括封閉樓梯間內的門均為雙開木門，防煙防火性能較弱，人員疏散時易受煙氣侵襲；舞台和觀眾廳空間存在較多可燃物，若不能及時得到消防救援，極有可能快速參與火災的發生和發展。

消防設施方面，部分區域的滅火器已達到報廢年限，缺少電氣火災監控系統，且部分消防裝置、設備較為陳舊老化。安全管理方面，消防值班人員較少，且房間周邊擺放了較多雜物。對於消防重點區域的管理，缺乏科學有效的行為準則和參考規範。

研究者建議，大禮堂是河大建築群中建造時間最早，遺存時間最久，藝術價值最高的教育建築遺產，對它的所有維護和修繕工程應由具有專業資質的工程隊伍或學校專門的建築遺產保護團隊來接手。既要強化學校管理部門對於使用建築遺產的監督，比如在學校內部設立獨立於行政單位之外的專職教育建築遺產保護部門，也要注重規範內部人員行為，降低火災安全隱患。