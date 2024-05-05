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蹭熱度 江蘇動物園熊貓犬吸客 鬆獅犬染色

中國新聞組╱上海5日電
泰州動物園的「熊貓犬」吸引眾多遊客，但牠們其實是鬆獅犬。(視頻截圖)
泰州動物園的「熊貓犬」吸引眾多遊客，但牠們其實是鬆獅犬。(視頻截圖)

「泰州雖然沒有熊貓，但是有熊貓犬」，近日不少網友發布江蘇泰州動物園「熊貓犬」的相關視頻，引發關注。動物園工作人員表示，所謂的「熊貓犬」其實是鬆獅犬，之所以看起來像熊貓，是因為「染的」。

來源：YouTube

封面新聞報導，視頻中兩隻鬆獅犬被打扮成熊貓模樣，憨態吸引不少網友拍照，還有遊客打趣「這是泰州的小熊貓」，也有小朋友在視頻中說：「這是狗，這就是狗。」隨著視頻傳播，「泰州熊貓犬」一詞也成為網路熱詞。

報導指出，動物園近期宣傳視頻中，都以「熊貓犬」來稱呼鬆獅犬。其實「熊貓犬」並非近期出現的新鮮事物，此前就有人將寵物狗染色、打扮成熊貓。泰州動物園表示，這兩隻「熊貓犬」就是鬆獅犬染色而成，「引進來時就是這個樣子，非常受歡迎，每天很多人來看；熊貓我們這邊是不可能飼養的」。

有網友表示，很多動物園和景區達不到引進熊貓條件，只能用這種方式讓遊客欣賞，但是否有欺騙消費者之嫌？

成都律師孫順發表示，現有物種種類根本就沒有「熊貓犬」，泰州動物園宣傳「熊貓犬」時，應當將「熊貓犬」如何「製造」出來如實告知民眾，而不是抓住民眾「獵奇」心理，以此來迷惑。

動物園 寵物

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