22歲生日禮物 中國女大生5天爬完五嶽 網：蟲洞穿越

一名22歲女大生稱自己五天爬完五嶽，是她送給自己的22歲生日禮物。(視頻截圖)

五四青年節，中國兩名女大生近日各自完成自己人生中一大挑戰。一名22歲女大生稱自己獨自花從華山遊到衡山，只花五天就成功爬完五嶽，這也是她送給自己的生日禮物；另一名20歲大二女生則花四個月在前往南極的國際遊輪上做海員，讓她體驗「人生有無數可能」。不過趙同學的「五天爬五嶽」經歷被不少網民認為不可能完成，質疑難道是「蟲洞穿越」？

快科技報導，趙同學在網上看到別人五天爬完五嶽，就想也來挑戰一下，當作自己的生日禮物，於是她按照順序，先後征服華山、嵩山、泰山、恆山、衡山；她說自己是體育生，平時有鍛鍊，爬華山、泰山和衡山時，下山改選擇乘坐索道或大巴。除了有些睡眠不足，體力上並沒感覺很累，睡一覺就恢復了。

趙同學稱，因為自己喜歡，所以爬的時候心境不一樣，非常興奮激動。

但多數網友表示「不相信」，質疑趙同學造假，「男的我信，女的不信，五天五嶽強度太大」、「不用睡覺？不用趕路？不用爬？不用吃飯？」、「每個景區只在山腳下打個卡還勉勉強強」、「這是蟲洞穿越？」

另一名20歲大二女生胡瑜丹，在重慶一所大學讀播音系，她剛完成一件很酷的事，在南極遊輪上打工4個月，20歲就實現了無數人遊南極的夢想，還得到一筆可觀的薪水，更重要的是，這段經歷讓她領悟人生有無數種可能，只需要帶上一顆勇敢、自信的心，就可以擁抱全世。

上游新聞報導，胡瑜丹2022年寒假在廈門考取國際海員證，後應聘南極國際遊輪海員，從重慶飛往阿根廷，這也是她第一次出國。

她在遊輪上的崗位是服務生助理，遊輪穿越德雷克海峽時，壯觀景象讓她驚嘆不已。胡瑜丹看到企鵝排隊渡水、鯨魚躍出海面、幸運得到一個價值700美元的露營名額，還過了一個終生難忘的20歲生日。