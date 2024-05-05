破案高 長沙派出所成打卡熱點 網笑：去自首

多位網友在社交平台分享「抱頭懺悔照」。(取材自上游新聞)

五一假期大批人潮趕赴湖南一個新晉網紅景點打卡拍照，這裡沒有雄偉建築，也不是遊樂區，而是長沙天心區的一個派出所門口，原因是，坡子街派出所「破案率最高」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，在小紅書 上可以看到很多人專程到坡子街派出所外打卡，不少遊客會做出蹲下抱頭動作，假裝自己被抓；有網友調侃說「這裡是世界上破案率最高的派出所，每天都有數不清的人來自首，無不抱頭懺悔」。

讓坡子街派出所如此出圈的祕密是因為「守護解放西」。自從2019年，以坡子街派出所民警為人物核心的觀察類真人秀「星城衛士·守護解放西」上映以來，坡子街派出所就走紅網路，成為長沙當下最火爆的新晉網紅景點；5年來，四季「守護解放西」在B站的總計播放量超過11億，作為「守護解放西」中最主要的場景，坡子街派出因此成為許多外地遊客的打卡勝地。

社交平台上網友感慨「長沙的坡子街堪比成都的迪士尼 」，不過隨著打卡的人愈來愈多，有人擔心會不會影響派出所辦公？