中國茶槓日本 「請政客把核汙水喝了」

香飄飄旗下杯裝果茶品牌Meco包裝上貼「請日本政客把核汙水喝了」標語。（白鹿視頻）

近日網民發現，中國著名茶品企業香飄飄旗下杯裝果茶品牌Meco在日本 商店中出現很多印有中日兩種文字標語杯套的商品，內容包括「請日本政客把核汙水 喝了」、「可以沒有日本 不能沒有海洋」等，引發網民熱議「中國企業硬剛日本核汙水」，話題登上熱搜第一。

白鹿視頻、香港 01報導，從微博曬出的圖文和視頻信息上看到，香飄飄旗下品牌MECO果汁茶包裝上印有中文和日文的標語，內容包括「無恥」、「0.1%的土地汙染了70%的海洋」、「海洋不是日本的下水道」等，不過因為是印在產品的杯套上，也並非所有產品都有，有網民懷疑並非香飄飄刻意，而是員工所為。

不少中國網民表示，支持香飄飄的做法，「就算是行銷手法我也認了！支持香飄飄」、「香飄飄太剛了！」，但也有網民懷疑是行銷手段。

香飄飄公司工作人員稍早表示已經注意相關信息，對於網傳該事件疑似員工個人行為，該名工作人員表示尚不知情。香飄飄4日晚間則發文稱：「我們的員工是好樣的！」

據了解，香飄飄創立於2005年，是中國杯裝奶茶開創者和領導者，旗下擁有「香飄飄」、「Meco」、「蘭芳園」三大品牌，2017年，登陸上交所成為「中國奶茶第一股」。