雷軍：勿給年輕人太多建議 要相信他們 網讚：懂青年

小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，不要給年輕人太多的建議，相信他們就好。（中新社）

昨天是五四青年節，對於中國年輕人在多個領域面臨前所未有的挑戰和選擇，小米 公司創辦人和CEO雷軍給出這樣的建議：「不要給年輕人太多的建議，相信他們就好」、「每個人的人生都有無限的可能」，在社群平台上獲得不少年輕人共鳴。不過同樣在這天，中共 總書記習近平 則呼籲廣大中國青年要繼承和發揚五四精神，堅定不移「聽黨話、跟黨走」。

據熱點快報報導，在當今快速變化的社會中，年輕人正站在人生的十字路口，來自家庭、學校甚至整個社會的各種聲音也不斷地向他們提出建議和指導。但這對年輕人的成長究竟是助力還是束縛？

近日，雷軍就此問題發表了自己的看法。他提出一個相當深意的觀點：「不要給年輕人太多的建議，相信他們就好。不要規定，讓年輕人只能幹什麼，或者只能怎麼幹，每個人的人生都有無限的可能。」

雷軍並在其個人微博發文：「青年就該有青年的膽魄，青年就該有青年的銳氣。如何成就更好的自己？每個時代有每個時代的答案。祝大家永遠年輕，永遠熱淚盈眶！」

雷軍的這一觀點，迅速在社群媒體和各大論壇引發了熱烈討論。許多網友贊同年輕人需要獨立成長的空間和時間，過多的建議和指導反而可能限制他們的自由發揮和創造力，有網友說：「果然，還是雷總懂年輕人，畢竟小米做了很多懂年輕人的東西，現在搜尋引擎輸入『年輕人』相關的總能有一堆…希望專家們識相點！」、「虛心聽建議，那還叫年輕人麼」；也有觀點指出，雷軍的提議有其合理性，但過於理想化，現實社會中，年輕人如果沒有適當建議和引導，可能會走更多的彎路甚至誤入歧途。

不過據中央社報導，五四運動屆滿105周年前夕，中共領導人習近平昨呼籲廣大中國青年要繼承和發揚五四精神，堅定不移「聽黨話、跟黨走」，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的時代好青年。

新華社報導，習近平指出，黨中央對廣大青年充分信任、寄予厚望。盼廣大青年繼承發揚五四精神，堅定不移聽黨話、跟黨走，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年。他並要求，各級黨組織要堅持黨管青年工作原則，加強對青年工作的領導，關心青年成長，支持廣大青年建功立業。