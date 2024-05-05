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侵華日軍731部隊 「身上申告書」首公開

中國新聞組／北京5日電
「身上申告書」中關於731部隊與偽滿國立哈爾濱醫科大學共同培養少年兵的佐證。（取材自央視）
「身上申告書」中關於731部隊與偽滿國立哈爾濱醫科大學共同培養少年兵的佐證。（取材自央視）

侵華日軍731部隊再添新罪證，侵華日軍第731部隊罪證陳列館近日首次公開一份新近研究發現的檔案資料——「731部隊本部身上申告書」。這是1945年8月15日日本戰敗後，少數未跟隨部隊整體撤離回國的731成員留下的「個人信息登記表」。

央視新聞報導，這份名為「731部隊本部身上申告書」的檔案，原存於日本國立公文書館，2023年轉交至位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館，由研究人員進行整理、解讀和研究。傳統研究認為，1945年8月15日日本戰敗後，731部隊整建制撤離回到日本。然而此次公開的「731部隊本部身上申告書」發現，大部隊撤離時，還有52人沒有跟隨部隊一起回到日本。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成表示，當731部隊獲得撤退命令的時候，他們可能在外地出差或者公出，沒有在哈爾濱本部，他們已經來不及跟本部一起撤回到日本。日本海外所有部隊回國之後，都要登記身上申告書，否則軍籍沒法被實現，沒法被認可，有很多的養老金沒法兌現。

52名沒有跟隨大部隊整體撤離的成員中，14人被拘捕羈押到前蘇聯境內，38人隱藏身分混跡在中國各地。第二次世界大戰結束後，他們以個人為單位回到日本後，填寫了個人情況登記表，便是這次公開的「731部隊本部身上申告書」。

「身上申告書」中關於731部隊與偽滿國立哈爾濱醫科大學共同培養少年兵的佐證。（取...
「身上申告書」中關於731部隊與偽滿國立哈爾濱醫科大學共同培養少年兵的佐證。（取材自央視）

69頁的檔案，完整記錄了52人姓名、兵種、入隊時間、戰爭結束前所屬部隊、戰爭結束時的履歷等信息，清晰還原了登記者從進入731部隊開始的參與系列犯罪活動和在不同部隊間流轉經過，以及在1945年8月敗退到回國期間的活動軌跡與輾轉歷程。從這些軌跡中，研究人員發現了731部隊和齊齊哈爾516部隊之間的人員調轉線索。

金士成表示，516部隊就是關東軍化學部，它是日本侵華化學戰大本營，731部隊是日本侵華細菌戰大本營。「身上申告書」中記載一個人叫平川義仁，這個人在1944年1月1日到12月1日是在關東軍化學部516部隊，1945年1月開始到731部隊，我們覺得這是一個新發現，證明日本侵華化學戰和細菌戰之間731部隊和516部隊有人員的調轉和流動。

「731部隊本部身上申告書」是研究731部隊全新的一手史料與核心檔案，是研究731部隊整體形制、戰後軌跡、戰爭責任等問題的重要證據，對於深化日本細菌戰問題研究有著極為重要的學術價值和現實意義。

「身上申告書」登記信息。（取材自央視）
「身上申告書」登記信息。（取材自央視）

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