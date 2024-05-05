我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

廣東強降雨 車被沖走 鱷魚脫逃

中國新聞組／廣州5日電
因強降雨成災，廣東中山有鱷魚出逃。（取材自央視）
因強降雨成災，廣東中山有鱷魚出逃。（取材自央視）

廣東省多地昨再遭遇強降雨，各地發出共139個暴雨預警信號，中山三鄉鎮六小時降雨量達410.5毫米，已接近部分北方城市一年降雨量，中山市暴雨成災，部分街道積水及腰，有車輛被沖走，多鎮停課。神灣鎮一處養殖池因外牆被暴雨沖塌一度有四隻鱷魚逃出，目前已全捕回。廣東並針對全省交通基礎設施進行拉網式大排查，防止再發生梅州高速坍塌慘劇。

據觀察者網報導，中央氣象台昨晚6時同步發布暴雨預警、山洪災害氣象預警、強對流天氣預警、地質災害氣象風險預警，警告昨至今晚8時，南方多地有相關隱患。

廣東雷雨依舊活躍，伴有8到9級、局地10級短時大風和局地冰雹等強對流天氣。截至昨天下午4時35分，全省共發布60個暴雨預警信號，其中陽江、珠海、鬥門、中山、連南暴雨紅色預警信號。目前還有113宗水庫超汛限水位運行，水利工程安全度汛風險增高。

微信公眾號「珠海發布」，受強降雨雲團影響，短短三小時內，香洲區和高新區累積雨量已達100毫米。廣東茂名、陽江、中山、深圳等地降雨也十分猛烈。受加強的偏南暖濕氣流影響，中山昨出現暴雨到大暴雨，中山三鄉鎮金環村氣象站六小時降雨量就達到了410.5毫米，已接近部分北方城市一年的降雨量。

香港01報導，南方大暴雨使中山市暴雨成災，部分街道積水及腰，多架車輛泡在水中，甚至有車直接被沖走，多個鎮宣布停課。珠海市內多處路段水浸嚴重，多條巴士線路暫時停運，多個景區關閉，部分客運航班停運。

暴雨沖塌了位於中山神灣鎮的十二環大翰農場鱷魚場養殖池外牆，池內四隻鱷魚逃出，官方一度呼籲民眾盡量不要外出，以免被鱷魚攻擊。經消防等部門聯手追捕，昨下午5時全部鱷魚落網。

廣東省交通運輸廳昨啟動對全省交通基礎設施的拉網式大排查，要求集中檢查高風險路段和降雨量集中區域，加強排查邊坡、橋梁、隧道等重點路段，建設和營運期曾受損或實施預加固工程的高邊坡，以及公路鐵路橋梁結構、橋下保護區及隧道結構安全隱患。

由於今天是「五一長假」最後一天，多地將進入返程高峰，預計氣旋今將往北移動，東北地區將出現下雨降溫過程，恐影響收假返程。氣象部門提醒，「五一」假期準備返程前，要密切關注天氣和交通信息，提前規畫好路線。

廣東中山神灣鎮一鱷魚養殖場外牆圍欄因連日豪雨倒塌，造成鱷魚逃出養殖場，當地正進行...
廣東中山神灣鎮一鱷魚養殖場外牆圍欄因連日豪雨倒塌，造成鱷魚逃出養殖場，當地正進行搶修和抓捕工作。（取材自央視）

暴雨 微信 香港

上一則

新聞評論／馬克宏獨唱「歐洲消亡論」 載不動中國

下一則

習近平今訪法 馬克宏受訪稱「我們需要中國」

延伸閱讀

MLB／10局下滿壘2出局 卻下暴雨 白襪投手1個動作拒絕暫停

MLB／10局下滿壘2出局 卻下暴雨 白襪投手1個動作拒絕暫停
悼梅大高速坍方亡者 廣東籃球員鞋上寫「48 R.I.P」

悼梅大高速坍方亡者 廣東籃球員鞋上寫「48 R.I.P」
廣東疾風暴雨 中山4隻鱷魚逃出養殖場

廣東疾風暴雨 中山4隻鱷魚逃出養殖場
高速路坍塌後…廣東多地再迎疾風暴雨 示警「地質災害風險高」

高速路坍塌後…廣東多地再迎疾風暴雨 示警「地質災害風險高」

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生