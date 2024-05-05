廣東強降雨 車被沖走 鱷魚脫逃

因強降雨成災，廣東中山有鱷魚出逃。（取材自央視）

廣東省多地昨再遭遇強降雨，各地發出共139個暴雨 預警信號，中山三鄉鎮六小時降雨量達410.5毫米，已接近部分北方城市一年降雨量，中山市暴雨成災，部分街道積水及腰，有車輛被沖走，多鎮停課。神灣鎮一處養殖池因外牆被暴雨沖塌一度有四隻鱷魚逃出，目前已全捕回。廣東並針對全省交通基礎設施進行拉網式大排查，防止再發生梅州高速坍塌慘劇。

據觀察者網報導，中央氣象台昨晚6時同步發布暴雨預警、山洪災害氣象預警、強對流天氣預警、地質災害氣象風險預警，警告昨至今晚8時，南方多地有相關隱患。

廣東雷雨依舊活躍，伴有8到9級、局地10級短時大風和局地冰雹等強對流天氣。截至昨天下午4時35分，全省共發布60個暴雨預警信號，其中陽江、珠海、鬥門、中山、連南暴雨紅色預警信號。目前還有113宗水庫超汛限水位運行，水利工程安全度汛風險增高。

據微信 公眾號「珠海發布」，受強降雨雲團影響，短短三小時內，香洲區和高新區累積雨量已達100毫米。廣東茂名、陽江、中山、深圳等地降雨也十分猛烈。受加強的偏南暖濕氣流影響，中山昨出現暴雨到大暴雨，中山三鄉鎮金環村氣象站六小時降雨量就達到了410.5毫米，已接近部分北方城市一年的降雨量。

據香港 01報導，南方大暴雨使中山市暴雨成災，部分街道積水及腰，多架車輛泡在水中，甚至有車直接被沖走，多個鎮宣布停課。珠海市內多處路段水浸嚴重，多條巴士線路暫時停運，多個景區關閉，部分客運航班停運。

暴雨沖塌了位於中山神灣鎮的十二環大翰農場鱷魚場養殖池外牆，池內四隻鱷魚逃出，官方一度呼籲民眾盡量不要外出，以免被鱷魚攻擊。經消防等部門聯手追捕，昨下午5時全部鱷魚落網。

廣東省交通運輸廳昨啟動對全省交通基礎設施的拉網式大排查，要求集中檢查高風險路段和降雨量集中區域，加強排查邊坡、橋梁、隧道等重點路段，建設和營運期曾受損或實施預加固工程的高邊坡，以及公路鐵路橋梁結構、橋下保護區及隧道結構安全隱患。